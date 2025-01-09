https://ria.ru/20250109/gaz-1992961701.html

Фицо пригрозил ответными мерами на прекращение транзита газа через Украину

Фицо пригрозил ответными мерами на прекращение транзита газа через Украину - РИА Новости, 09.01.2025

Фицо пригрозил ответными мерами на прекращение транзита газа через Украину

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не заинтересована в эскалации напряжения в отношениях с Киевом, но если проблема с транзитом газа через... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:50:00+03:00

2025-01-09T15:50:00+03:00

2025-01-09T17:00:00+03:00

украина

словакия

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БРАТИСЛАВА, 9 янв - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не заинтересована в эскалации напряжения в отношениях с Киевом, но если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена, будут приняты ответные меры."Правительство Словакии не заинтересовано в эскалации напряжения, но мы также четко говорим: если эта проблема не будет решена, правительство Словакии в скором времени примет жесткие ответные меры", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике в Брюсселе.Ранее премьер Словакии сообщил, что из-за остановки Киевом транзита газа Братислава может остановить поставки гуманитарной помощи, перестать осуществлять энергопоставки на Украину в аварийных случаях и значительно сократить поддержку украинских граждан, которые находятся сейчас в республике. Фицо также пригрозил тем, что может использовать право вето в рамках Европейского союза в вопросах, связанных с Украиной.Ранее Фицо заявил, что ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. По его словам, Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы."Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

https://ria.ru/20250107/gaz-1992734935.html

https://ria.ru/20250102/gaz-1992329254.html

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украина, словакия, транзит газа через украину, роберт фицо, киев, евросоюз, газпром, национальный антитеррористический комитет рф