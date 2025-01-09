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Россия поставками газа оказывала помощь Приднестровью, заявил глава ПМР - РИА Новости, 09.01.2025
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07:38 09.01.2025 (обновлено: 08:41 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/gaz-1992879602.html
Россия поставками газа оказывала помощь Приднестровью, заявил глава ПМР
Россия поставками газа оказывала помощь Приднестровью, заявил глава ПМР - РИА Новости, 09.01.2025
Россия поставками газа оказывала помощь Приднестровью, заявил глава ПМР
Россия поставками газа оказывала гуманитарно-техническую помощь Приднестровью, заявил глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский на заседании совбеза... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T07:38:00+03:00
2025-01-09T08:41:00+03:00
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вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Россия поставками газа оказывала гуманитарно-техническую помощь Приднестровью, заявил глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский на заседании совбеза республики. &quot;Нам было предложено денежные средства за потребляемый газ использовать для бюджета, для покрытия социальных обязательств. Это правда. Был специальный газовый счет, и этот газовый счет обеспечивал исполнение наших обязательств перед людьми, проживающими здесь&quot;, — сказал он.По словам главы ПМР, Россия приняла решение о гуманитарно-технической помощи из-за деструктивной позиции Кишинева, который ограничивал приднестровский бизнес.Красносельский напомнил, что в 2006 году Молдавия нарушила меморандум 1997 года, предполагавший широкие возможности внешнеэкономического характера для Приднестровья. Тогда из-за действий Кишинева многие предприниматели разорились, многие производства остановились, а республика столкнулась со спадом ВВП. Политик рассказал, что дважды в месяц Тирасполь посылает отчеты в несколько российских ведомств, они касаются расходования средств гуманитарной помощи, предоставляемой Москвой. Как подчеркнул Красносельский, этот процесс публичный и открытый, а деньги направляли на развитие Приднестровья. "Мы всегда были благодарны России за ту помощь, которая предоставлялась нам в Приднестровье", — отметил Красносельский. В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта.Помимо прочего, "Газпром" с 8:00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.
https://ria.ru/20250108/moldaviya-1992835756.html
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жкх, молдавия, россия, кишинев, вадим красносельский, газпром, молдовагаз
ЖКХ, Молдавия, Россия, Кишинев, Вадим Красносельский, Газпром, Молдовагаз
Россия поставками газа оказывала помощь Приднестровью, заявил глава ПМР

Красносельский: Россия поставками газа оказывала гуманитарную помощь ПМР

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Вадим Красносельский
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Россия поставками газа оказывала гуманитарно-техническую помощь Приднестровью, заявил глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский на заседании совбеза республики.
«

"Нам было предложено денежные средства за потребляемый газ использовать для бюджета, для покрытия социальных обязательств. Это правда. Был специальный газовый счет, и этот газовый счет обеспечивал исполнение наших обязательств перед людьми, проживающими здесь", — сказал он.

Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Приднестровье не будет проситься в Молдавию
Вчера, 17:58
По словам главы ПМР, Россия приняла решение о гуманитарно-технической помощи из-за деструктивной позиции Кишинева, который ограничивал приднестровский бизнес.
Красносельский напомнил, что в 2006 году Молдавия нарушила меморандум 1997 года, предполагавший широкие возможности внешнеэкономического характера для Приднестровья. Тогда из-за действий Кишинева многие предприниматели разорились, многие производства остановились, а республика столкнулась со спадом ВВП.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Посольство России обвинило Украину в энергокризисе в Приднестровье
6 января, 17:53
Политик рассказал, что дважды в месяц Тирасполь посылает отчеты в несколько российских ведомств, они касаются расходования средств гуманитарной помощи, предоставляемой Москвой. Как подчеркнул Красносельский, этот процесс публичный и открытый, а деньги направляли на развитие Приднестровья.
«
"Мы всегда были благодарны России за ту помощь, которая предоставлялась нам в Приднестровье", — отметил Красносельский.
В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта.
Помимо прочего, "Газпром" с 8:00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Приднестровье нуждается в помощи из-за энергокризиса, заявил глава ПМР
Вчера, 17:51
 
ЖКХМолдавияРоссияКишиневВадим КрасносельскийГазпромМолдовагаз
 
 
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