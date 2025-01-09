https://ria.ru/20250109/gaz-1992879602.html

Россия поставками газа оказывала помощь Приднестровью, заявил глава ПМР

Россия поставками газа оказывала помощь Приднестровью, заявил глава ПМР - РИА Новости, 09.01.2025

Россия поставками газа оказывала помощь Приднестровью, заявил глава ПМР

Россия поставками газа оказывала гуманитарно-техническую помощь Приднестровью, заявил глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский на заседании совбеза... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T07:38:00+03:00

2025-01-09T07:38:00+03:00

2025-01-09T08:41:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Россия поставками газа оказывала гуманитарно-техническую помощь Приднестровью, заявил глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский на заседании совбеза республики. "Нам было предложено денежные средства за потребляемый газ использовать для бюджета, для покрытия социальных обязательств. Это правда. Был специальный газовый счет, и этот газовый счет обеспечивал исполнение наших обязательств перед людьми, проживающими здесь", — сказал он.По словам главы ПМР, Россия приняла решение о гуманитарно-технической помощи из-за деструктивной позиции Кишинева, который ограничивал приднестровский бизнес.Красносельский напомнил, что в 2006 году Молдавия нарушила меморандум 1997 года, предполагавший широкие возможности внешнеэкономического характера для Приднестровья. Тогда из-за действий Кишинева многие предприниматели разорились, многие производства остановились, а республика столкнулась со спадом ВВП. Политик рассказал, что дважды в месяц Тирасполь посылает отчеты в несколько российских ведомств, они касаются расходования средств гуманитарной помощи, предоставляемой Москвой. Как подчеркнул Красносельский, этот процесс публичный и открытый, а деньги направляли на развитие Приднестровья. "Мы всегда были благодарны России за ту помощь, которая предоставлялась нам в Приднестровье", — отметил Красносельский. В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта.Помимо прочего, "Газпром" с 8:00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.

https://ria.ru/20250108/moldaviya-1992835756.html

https://ria.ru/20250106/krizis--1992678147.html

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жкх, молдавия, россия, кишинев, вадим красносельский, газпром, молдовагаз