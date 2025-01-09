https://ria.ru/20250109/ft-1992884948.html

"Эффективное сдерживание". В НАТО забили тревогу из-за превосходства России

"Эффективное сдерживание". В НАТО забили тревогу из-за превосходства России - РИА Новости, 09.01.2025

"Эффективное сдерживание". В НАТО забили тревогу из-за превосходства России

Североатлантический альянс не дотягивает до уровня эффективного сдерживания России, пишет Financial Times. РИА Новости, 09.01.2025

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс не дотягивает до уровня эффективного сдерживания России, пишет Financial Times."Военные стратеги НАТО считают, что альянс примерно на треть не дотягивает до того уровня, который необходим для эффективного сдерживания России", — говорится в материале.Как указали журналисты, в западном военном блоке наблюдается особый дефицит в противовоздушной обороне, логистике, боеприпасах и защищенных средствах связи.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность его наращиванием сил в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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