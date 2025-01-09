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"Эффективное сдерживание". В НАТО забили тревогу из-за превосходства России - РИА Новости, 09.01.2025
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09:17 09.01.2025 (обновлено: 10:06 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/ft-1992884948.html
"Эффективное сдерживание". В НАТО забили тревогу из-за превосходства России
"Эффективное сдерживание". В НАТО забили тревогу из-за превосходства России - РИА Новости, 09.01.2025
"Эффективное сдерживание". В НАТО забили тревогу из-за превосходства России
Североатлантический альянс не дотягивает до уровня эффективного сдерживания России, пишет Financial Times. РИА Новости, 09.01.2025
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс не дотягивает до уровня эффективного сдерживания России, пишет Financial Times.&quot;Военные стратеги НАТО считают, что альянс примерно на треть не дотягивает до того уровня, который необходим для эффективного сдерживания России&quot;, — говорится в материале.Как указали журналисты, в западном военном блоке наблюдается особый дефицит в противовоздушной обороне, логистике, боеприпасах и защищенных средствах связи.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность его наращиванием сил в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250109/peregovory-1992882384.html
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россия, москва, европа, владимир путин, нато, в мире
Россия, Москва, Европа, Владимир Путин, НАТО, В мире
"Эффективное сдерживание". В НАТО забили тревогу из-за превосходства России

FT: НАТО не дотягивает до уровня эффективного сдерживания России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише
Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс не дотягивает до уровня эффективного сдерживания России, пишет Financial Times.
«

"Военные стратеги НАТО считают, что альянс примерно на треть не дотягивает до того уровня, который необходим для эффективного сдерживания России", — говорится в материале.

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Как указали журналисты, в западном военном блоке наблюдается особый дефицит в противовоздушной обороне, логистике, боеприпасах и защищенных средствах связи.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность его наращиванием сил в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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