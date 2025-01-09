Опрос показал, сколько французов недовольны новым составом правительства
BFMTV: почти 70% французов недовольны новым составом правительства
Флаг Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости. Почти 70% французов недовольны новым составом правительства под руководством Франсуа Байру, следует из опроса компании Elabe для телеканала BFMTV.
"Менее чем за неделю перед общей политической декларацией Франсуа Байру 68% французов недовольны составом правительства премьер-министра. Из них 44% ответили, что "скорее недовольны" кабмином, а 24% - что "крайне недовольны", - следует из результатов опроса.
Это намного больше, чем в случае с кабминами Мишеля Барнье (59%) или Элизабет Борн (58%).
Не удовлетворены первыми действиями Байру на посту премьера 64% опрошенных. 60% считают, что главной задачей является разрешение кризиса в сфере здравоохранения, в особенности в службах скорой помощи, где французы проводят десятки часов в ожидании приёма. Ещё 46% требуют принятия бюджета на 2025 год, которого до сих пор нет, а 42% хотят, чтобы правительство ответило на требования протестующих из-за отсутствия поддержки фермеров.
Ожидается, что 14 января Байру изложит основные векторы своей политики в парламенте. Оппозиция левых уже заявила, что выдвинет вотум недоверия премьеру, если он не проведет традиционное голосование о доверии после своей политической декларации. Ни один из предыдущих премьеров президента Эммануэля Макрона не стал придерживаться этой французской политической традиции.
Опрос проводился 7 и 8 января, в нем приняли участие 1001 человек, погрешность не указана.
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Новый состав правительства под руководством 73-летнего центриста Франсуа Байру был озвучен 23 декабря.
Предыдущий кабмин проработал лишь три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции.
Ряд ключевых министров, включая близких к Макрону глав МИД и минобороны Жана-Ноэля Барро и Себастьяна Лекорню, сохранили свои посты. В правительство также вошли бывший премьер Франсуа Олланда, 62-летний Мануэль Вальс, он занял пост министра заморских территорий, и бывший министр труда при Франсуа Олланде Франсуа Ребсамен, который занял пост министра экологии и территорий.
Бывшая премьер президента Эммануэля Макрона Элизабет Борн, "мадам 49.3", как называют её французские СМИ, указывая на множество раз, когда Борн применяла эту статью конституции для принятия законопроектов в обход голосования депутатов, стала новым министром образования.