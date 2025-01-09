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Во Франции в 2024 году обанкротилось рекордное число компаний - РИА Новости, 09.01.2025
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16:24 09.01.2025 (обновлено: 16:25 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/frantsija-1992970915.html
Во Франции в 2024 году обанкротилось рекордное число компаний
Во Франции в 2024 году обанкротилось рекордное число компаний - РИА Новости, 09.01.2025
Во Франции в 2024 году обанкротилось рекордное число компаний
В 2024 году во Франции обанкротилось более 66 000 компаний, что является рекордным уровнем с 2009 года, следует из отчета компании BPCE Observatoire. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:24:00+03:00
2025-01-09T16:25:00+03:00
экономика
франция
европа
мишель барнье
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ПАРИЖ, 9 янв – РИА Новости. В 2024 году во Франции обанкротилось более 66 000 компаний, что является рекордным уровнем с 2009 года, следует из отчета компании BPCE Observatoire. "2024 год показал рекордный уровень с 66 422 банкротствами предприятий, что на 28% больше, чем в 2019 году, "базисном" году перед кризисом пандемии коронавируса в 2020-2022 годах. В общей сложности в 2024 году под угрозой оказались 260 000 рабочих мест", - говорится в отчете. При этом в 2024 году о банкротстве объявили 5265 малых и средних предприятий, включая такие компании, как крупнейший производитель стекла Duralex или спортивную марку Le Coq Sportif. Эта цифра выросла на 51% по сравнению с 2019 годом. Согласно исследованию, рекордное количество банкротств бизнеса связано с "экономическим спадом, инфляцией и ростом процентных ставок", а также "неопределенностью с точки зрения экономической политики". Владельцы предприятий считают, что политическая неопределенность оказывает сильное влияние на деятельность их компании, и каждая вторая компания планирует отложить свои инвестиционные проекты, а 21% намерены их отменить. Компания прогнозирует дальнейший рост числа банкротств в бизнесе в 2025 году на уровне 68 000 предприятий. Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что внешний долг Франции превысил 3,3 триллиона евро и достиг 113,7% ВВП. Во второй половине 2024 года он вырос на 72 миллиарда евро и теперь составляет рекордные 3,303 триллиона евро. Бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье ранее сообщал, что обслуживание госдолга обходится Франции в 60 миллиардов евро в год. В декабре ему был выдвинут вотум недоверия, в частности, из-за разработанного им проекта бюджета "жесткой экономии". Законопроект о французском бюджете на 2025 год, представленный Барнье, предполагал введение режима "жесткой экономии". Барнье сообщил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать растущий госдолг Франции, из-за которого позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году.
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экономика, франция, европа, мишель барнье
Экономика, Франция, Европа, Мишель Барнье
Во Франции в 2024 году обанкротилось рекордное число компаний

Во Франции в 2024 году обанкротились рекордные 66 тысяч компаний

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкВид на Эйфелеву башню в Париже
Вид на Эйфелеву башню в Париже - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Вид на Эйфелеву башню в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 янв – РИА Новости. В 2024 году во Франции обанкротилось более 66 000 компаний, что является рекордным уровнем с 2009 года, следует из отчета компании BPCE Observatoire.
"2024 год показал рекордный уровень с 66 422 банкротствами предприятий, что на 28% больше, чем в 2019 году, "базисном" году перед кризисом пандемии коронавируса в 2020-2022 годах. В общей сложности в 2024 году под угрозой оказались 260 000 рабочих мест", - говорится в отчете.
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При этом в 2024 году о банкротстве объявили 5265 малых и средних предприятий, включая такие компании, как крупнейший производитель стекла Duralex или спортивную марку Le Coq Sportif. Эта цифра выросла на 51% по сравнению с 2019 годом.
Согласно исследованию, рекордное количество банкротств бизнеса связано с "экономическим спадом, инфляцией и ростом процентных ставок", а также "неопределенностью с точки зрения экономической политики".
Владельцы предприятий считают, что политическая неопределенность оказывает сильное влияние на деятельность их компании, и каждая вторая компания планирует отложить свои инвестиционные проекты, а 21% намерены их отменить. Компания прогнозирует дальнейший рост числа банкротств в бизнесе в 2025 году на уровне 68 000 предприятий.
Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что внешний долг Франции превысил 3,3 триллиона евро и достиг 113,7% ВВП. Во второй половине 2024 года он вырос на 72 миллиарда евро и теперь составляет рекордные 3,303 триллиона евро.
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В декабре ему был выдвинут вотум недоверия, в частности, из-за разработанного им проекта бюджета "жесткой экономии".
Законопроект о французском бюджете на 2025 год, представленный Барнье, предполагал введение режима "жесткой экономии". Барнье сообщил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать растущий госдолг Франции, из-за которого позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году.
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