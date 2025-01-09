https://ria.ru/20250109/frantsija-1992970915.html

Во Франции в 2024 году обанкротилось рекордное число компаний

Во Франции в 2024 году обанкротилось рекордное число компаний - РИА Новости, 09.01.2025

Во Франции в 2024 году обанкротилось рекордное число компаний

В 2024 году во Франции обанкротилось более 66 000 компаний, что является рекордным уровнем с 2009 года, следует из отчета компании BPCE Observatoire. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:24:00+03:00

2025-01-09T16:24:00+03:00

2025-01-09T16:25:00+03:00

экономика

франция

европа

мишель барнье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149166/28/1491662894_0:56:3065:1780_1920x0_80_0_0_49956a2c89b33d4907a467581ed4db61.jpg

ПАРИЖ, 9 янв – РИА Новости. В 2024 году во Франции обанкротилось более 66 000 компаний, что является рекордным уровнем с 2009 года, следует из отчета компании BPCE Observatoire. "2024 год показал рекордный уровень с 66 422 банкротствами предприятий, что на 28% больше, чем в 2019 году, "базисном" году перед кризисом пандемии коронавируса в 2020-2022 годах. В общей сложности в 2024 году под угрозой оказались 260 000 рабочих мест", - говорится в отчете. При этом в 2024 году о банкротстве объявили 5265 малых и средних предприятий, включая такие компании, как крупнейший производитель стекла Duralex или спортивную марку Le Coq Sportif. Эта цифра выросла на 51% по сравнению с 2019 годом. Согласно исследованию, рекордное количество банкротств бизнеса связано с "экономическим спадом, инфляцией и ростом процентных ставок", а также "неопределенностью с точки зрения экономической политики". Владельцы предприятий считают, что политическая неопределенность оказывает сильное влияние на деятельность их компании, и каждая вторая компания планирует отложить свои инвестиционные проекты, а 21% намерены их отменить. Компания прогнозирует дальнейший рост числа банкротств в бизнесе в 2025 году на уровне 68 000 предприятий. Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что внешний долг Франции превысил 3,3 триллиона евро и достиг 113,7% ВВП. Во второй половине 2024 года он вырос на 72 миллиарда евро и теперь составляет рекордные 3,303 триллиона евро. Бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье ранее сообщал, что обслуживание госдолга обходится Франции в 60 миллиардов евро в год. В декабре ему был выдвинут вотум недоверия, в частности, из-за разработанного им проекта бюджета "жесткой экономии". Законопроект о французском бюджете на 2025 год, представленный Барнье, предполагал введение режима "жесткой экономии". Барнье сообщил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать растущий госдолг Франции, из-за которого позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году.

https://ria.ru/20250108/blinken-1992842285.html

https://ria.ru/20241229/frantsiya-1992002648.html

https://ria.ru/20241219/makron-1990029893.html

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, франция, европа, мишель барнье