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ЕК заинтересован в решении проблемы транзита газа, заявил Фицо - РИА Новости, 09.01.2025
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17:51 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/fitso-1992988430.html
ЕК заинтересован в решении проблемы транзита газа, заявил Фицо
ЕК заинтересован в решении проблемы транзита газа, заявил Фицо - РИА Новости, 09.01.2025
ЕК заинтересован в решении проблемы транзита газа, заявил Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у Европейской комиссии есть серьезный интерес к тому, чтобы решить проблему с транзитом газа через Украину,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:51:00+03:00
2025-01-09T17:51:00+03:00
украина
словакия
киев
роберт фицо
нато
еврокомиссия
экономика
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БРАТИСЛАВА, 9 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у Европейской комиссии есть серьезный интерес к тому, чтобы решить проблему с транзитом газа через Украину, который был остановлен Киевом с 1 января. "Словакия является членом Европейского союза и НАТО, естественно, мы ожидаем, что Европейский союз прежде всего будет думать об интересах государств-членов и всего Европейского союза в целом. Я убежден, что по итогам сегодняшней встречи, которая была чрезвычайно конструктивной, интерес представителей Европейской комиссии эту проблему решить серьезный", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике в Брюсселе. По его словам, Словакия будет представлена в специальной рабочей группе, которая займется обсуждением ситуации с остановкой транзита газа через Украину, на уровне вице-премьера-министра экономики Денисы Саковой. В заявлении ЕК по итогам переговоров в Брюсселе еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена с премьером Фицо отмечалось, что Еврокомиссия и Словакия создадут рабочую группу высокого уровня для поиска решения в энергетике на фоне остановки транзита российского газа через Украину. Ранее премьер Словакии сообщил, что из-за остановки Киевом транзита газа Братислава может остановить поставки гуманитарной помощи, перестать осуществлять энергопоставки на Украину в аварийных случаях и значительно сократить поддержку украинских граждан, которые находятся сейчас в республике. Фицо также пригрозил тем, что может использовать право вето в рамках Европейского союза в вопросах, связанных с Украиной.
https://ria.ru/20250109/analitiki-1992979521.html
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украина, словакия, киев, роберт фицо, нато, еврокомиссия, экономика
Украина, Словакия, Киев, Роберт Фицо, НАТО, Еврокомиссия, Экономика
ЕК заинтересован в решении проблемы транзита газа, заявил Фицо

Фицо: ЕК заинтересован в решении проблемы транзита газа через Украину

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 9 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у Европейской комиссии есть серьезный интерес к тому, чтобы решить проблему с транзитом газа через Украину, который был остановлен Киевом с 1 января.
"Словакия является членом Европейского союза и НАТО, естественно, мы ожидаем, что Европейский союз прежде всего будет думать об интересах государств-членов и всего Европейского союза в целом. Я убежден, что по итогам сегодняшней встречи, которая была чрезвычайно конструктивной, интерес представителей Европейской комиссии эту проблему решить серьезный", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике в Брюсселе.
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По его словам, Словакия будет представлена в специальной рабочей группе, которая займется обсуждением ситуации с остановкой транзита газа через Украину, на уровне вице-премьера-министра экономики Денисы Саковой.
В заявлении ЕК по итогам переговоров в Брюсселе еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена с премьером Фицо отмечалось, что Еврокомиссия и Словакия создадут рабочую группу высокого уровня для поиска решения в энергетике на фоне остановки транзита российского газа через Украину.
Ранее премьер Словакии сообщил, что из-за остановки Киевом транзита газа Братислава может остановить поставки гуманитарной помощи, перестать осуществлять энергопоставки на Украину в аварийных случаях и значительно сократить поддержку украинских граждан, которые находятся сейчас в республике. Фицо также пригрозил тем, что может использовать право вето в рамках Европейского союза в вопросах, связанных с Украиной.
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УкраинаСловакияКиевРоберт ФицоНАТОЕврокомиссияЭкономика
 
 
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