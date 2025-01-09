ЕК заинтересован в решении проблемы транзита газа, заявил Фицо
Фицо: ЕК заинтересован в решении проблемы транзита газа через Украину
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 9 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у Европейской комиссии есть серьезный интерес к тому, чтобы решить проблему с транзитом газа через Украину, который был остановлен Киевом с 1 января.
"Словакия является членом Европейского союза и НАТО, естественно, мы ожидаем, что Европейский союз прежде всего будет думать об интересах государств-членов и всего Европейского союза в целом. Я убежден, что по итогам сегодняшней встречи, которая была чрезвычайно конструктивной, интерес представителей Европейской комиссии эту проблему решить серьезный", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике в Брюсселе.
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В заявлении ЕК по итогам переговоров в Брюсселе еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена с премьером Фицо отмечалось, что Еврокомиссия и Словакия создадут рабочую группу высокого уровня для поиска решения в энергетике на фоне остановки транзита российского газа через Украину.
Ранее премьер Словакии сообщил, что из-за остановки Киевом транзита газа Братислава может остановить поставки гуманитарной помощи, перестать осуществлять энергопоставки на Украину в аварийных случаях и значительно сократить поддержку украинских граждан, которые находятся сейчас в республике. Фицо также пригрозил тем, что может использовать право вето в рамках Европейского союза в вопросах, связанных с Украиной.