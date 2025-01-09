https://ria.ru/20250109/fitso-1992988430.html

ЕК заинтересован в решении проблемы транзита газа, заявил Фицо

ЕК заинтересован в решении проблемы транзита газа, заявил Фицо - РИА Новости, 09.01.2025

ЕК заинтересован в решении проблемы транзита газа, заявил Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у Европейской комиссии есть серьезный интерес к тому, чтобы решить проблему с транзитом газа через Украину,... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T17:51:00+03:00

2025-01-09T17:51:00+03:00

2025-01-09T17:51:00+03:00

украина

словакия

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нато

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БРАТИСЛАВА, 9 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у Европейской комиссии есть серьезный интерес к тому, чтобы решить проблему с транзитом газа через Украину, который был остановлен Киевом с 1 января. "Словакия является членом Европейского союза и НАТО, естественно, мы ожидаем, что Европейский союз прежде всего будет думать об интересах государств-членов и всего Европейского союза в целом. Я убежден, что по итогам сегодняшней встречи, которая была чрезвычайно конструктивной, интерес представителей Европейской комиссии эту проблему решить серьезный", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике в Брюсселе. По его словам, Словакия будет представлена в специальной рабочей группе, которая займется обсуждением ситуации с остановкой транзита газа через Украину, на уровне вице-премьера-министра экономики Денисы Саковой. В заявлении ЕК по итогам переговоров в Брюсселе еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена с премьером Фицо отмечалось, что Еврокомиссия и Словакия создадут рабочую группу высокого уровня для поиска решения в энергетике на фоне остановки транзита российского газа через Украину. Ранее премьер Словакии сообщил, что из-за остановки Киевом транзита газа Братислава может остановить поставки гуманитарной помощи, перестать осуществлять энергопоставки на Украину в аварийных случаях и значительно сократить поддержку украинских граждан, которые находятся сейчас в республике. Фицо также пригрозил тем, что может использовать право вето в рамках Европейского союза в вопросах, связанных с Украиной.

https://ria.ru/20250109/analitiki-1992979521.html

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словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, словакия, киев, роберт фицо, нато, еврокомиссия, экономика