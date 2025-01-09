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Словакия может принять ответные меры против Украины из-за газа
Словакия может принять ответные меры против Украины из-за газа - РИА Новости, 09.01.2025
Словакия может принять ответные меры против Украины из-за газа
Словакия может в качестве ответных мер против Украины за остановку транзита газа прекратить гуманитарную помощь, в том числе ту, которая уже была одобрена,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:57:00+03:00
2025-01-09T15:57:00+03:00
2025-01-09T16:51:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 9 янв — РИА Новости. Словакия может в качестве ответных мер против Украины за остановку транзита газа прекратить гуманитарную помощь, в том числе ту, которая уже была одобрена, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо."Мы можем остановить всю гуманитарную помощь, в том числе ту, что недавно была одобрена правительством", — сказал Фицо на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике.Он напомнил, что Словакия может положить конец и энергопоставкам Киеву в аварийных ситуациях, а также значительно снизить поддержку украинских граждан, которые находятся сейчас в республике.В декабре 2024 года правительство Словакии одобрило передачу Украине очередного пакета материально-технической помощи, в который входят системы для разминирования и детекторы для обнаружения токсичных веществ. Планировалось, что передача пакета помощи состоится в период с декабря 2024-го по май 2025 года.Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит.Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024-го. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего прошлого года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
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В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, транзит газа через Украину, Киев, Владимир Путин, Газпром, Евросоюз, Россия
Словакия может принять ответные меры против Украины из-за газа
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