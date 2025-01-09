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В Финляндии хотят продлить закон о выдворении беженцев на границе с Россией - РИА Новости, 09.01.2025
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17:25 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/finlyandiya-1992983070.html
В Финляндии хотят продлить закон о выдворении беженцев на границе с Россией
В Финляндии хотят продлить закон о выдворении беженцев на границе с Россией - РИА Новости, 09.01.2025
В Финляндии хотят продлить закон о выдворении беженцев на границе с Россией
МВД Финляндии предлагает продлить действие закона о выдворении беженцев на границе с Россией, который вступил в силу в июле 2024 года сроком на год, сообщает в... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:25:00+03:00
2025-01-09T17:25:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. МВД Финляндии предлагает продлить действие закона о выдворении беженцев на границе с Россией, который вступил в силу в июле 2024 года сроком на год, сообщает в четверг пресс-служба ведомства. Власти Финляндии ранее приняли так называемый закон о выдворении, согласно которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Он вступил в силу 22 июля на год, однако власти Финляндии еще ни разу не воспользовались им. Теперь МВД предлагает продлить срок его действия, точный временной промежуток, в течение которого будет действовать закон, в законопроекте не указан. "Министерство внутренних дел разработало законопроект о продлении срока действия закона о временных мерах по борьбе с инструментальным въездом (закон о выдворении - ред.)", - говорится в сообщении. По мнению финских властей, просителей убежища используют в качестве "инструмента влияния" другие государства. Правительство Финляндии планирует вынести законопроект на рассмотрение парламента в апреле, уточняет МВД. Глава МВД Мари Рантанен вновь заявила, что Финляндия не намерена открывать границу с Россией. По ее словам, ситуация на границе якобы напряженная, но стабильная. Премьер-министр Петтери Орпо ранее заявлял, что после принятия закона о выдворении власти смогут рассмотреть возможность открытия КПП на границе РФ, однако после вступления документа в силу о возможности открытия пропускных пунктов более не упоминалось. Власти Финляндии объясняют это тем, что в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20250108/finlyandiya-1992827825.html
https://ria.ru/20241215/finljandija-1989318332.html
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в мире, финляндия, россия, москва, дмитрий песков, петтери орпо, мария захарова
В мире, Финляндия, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Петтери Орпо, Мария Захарова
В Финляндии хотят продлить закон о выдворении беженцев на границе с Россией

МВД Финляндии хочет продлить закон о выдворении беженцев на границе с Россией

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. МВД Финляндии предлагает продлить действие закона о выдворении беженцев на границе с Россией, который вступил в силу в июле 2024 года сроком на год, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
Власти Финляндии ранее приняли так называемый закон о выдворении, согласно которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Он вступил в силу 22 июля на год, однако власти Финляндии еще ни разу не воспользовались им. Теперь МВД предлагает продлить срок его действия, точный временной промежуток, в течение которого будет действовать закон, в законопроекте не указан.
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"Министерство внутренних дел разработало законопроект о продлении срока действия закона о временных мерах по борьбе с инструментальным въездом (закон о выдворении - ред.)", - говорится в сообщении.
По мнению финских властей, просителей убежища используют в качестве "инструмента влияния" другие государства. Правительство Финляндии планирует вынести законопроект на рассмотрение парламента в апреле, уточняет МВД.
Глава МВД Мари Рантанен вновь заявила, что Финляндия не намерена открывать границу с Россией. По ее словам, ситуация на границе якобы напряженная, но стабильная.
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Премьер-министр Петтери Орпо ранее заявлял, что после принятия закона о выдворении власти смогут рассмотреть возможность открытия КПП на границе РФ, однако после вступления документа в силу о возможности открытия пропускных пунктов более не упоминалось. Власти Финляндии объясняют это тем, что в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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