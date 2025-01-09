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"Главная проблема". В Польше забили тревогу из-за России - РИА Новости, 09.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:33 09.01.2025 (обновлено: 13:05 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/fakt-1992916801.html
"Главная проблема". В Польше забили тревогу из-за России
"Главная проблема". В Польше забили тревогу из-за России - РИА Новости, 09.01.2025
"Главная проблема". В Польше забили тревогу из-за России
В Европе растет поддержка партий, которые выступают за остановку украинского конфликта и говорят о негативных последствиях разрыва отношений с Россией, что... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:33:00+03:00
2025-01-09T13:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Европе растет поддержка партий, которые выступают за остановку украинского конфликта и говорят о негативных последствиях разрыва отношений с Россией, что угрожает единству Европы, пишет Fakt."Главной проблемой для Польши, возникающей из-за растущей силы популистских партий в Европе, которые часто называют прокремлевскими, является угроза европейской солидарности в формировании ответа на угрозу с Востока", — говорится в материале.Отмечается, что к факторам, определяющим изменение настроений среди населения, относятся понижение благосостояния и рост цен на энергоносители."Связь этих факторов с продолжающимся конфликтом на Украине приводит к тому, что во многих европейских странах электорат голосует против политического мейнстрима. Также граждане верят в то, что быстрое замораживание российско-украинского конфликта приведет к возвращению во времена процветания", — подчеркивает автор.Венгрия и Словакия не раз выступали против поставок вооружения Украине и заявляли, что это мешает урегулированию, напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт. После остановки Киевом поставок российского газа в Европу премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступили с резкой критикой Зеленского и бездействующего Евросоюза. Накануне Сийярто напомнил, что соглашение об ассоциации Украины и ЕС, которое предусматривает в том числе безопасность энергопоставок, должно соблюдаться обеими сторонами. При этом Фицо заявил, что на переговорах в Брюсселе по ситуации с остановкой Украиной транзита газа сделает все, чтобы пробудить Еврокомиссию "от сладкого сна". Он также обвинил Зеленского в умышленном нанесении вреда ЕС.В декабре в Германии было объявлено о роспуске парламента на фоне правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава Минфина Кристиан Линднер из Свободной демократической партии (СвДП). Среди причин такого решения канцлер назвал нежелание экс-министра в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Согласно опросам, правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которую многие на Западе называют "пророссийской", имеет очень высокие шансы на победу.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
https://ria.ru/20250108/vengriya-1992851363.html
https://ria.ru/20250107/energiya-1992730315.html
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в мире, украина, европа, евросоюз, нато, польша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Евросоюз, НАТО, Польша, Россия
"Главная проблема". В Польше забили тревогу из-за России

Fakt: в Европе увеличивается число пророссийски настроенных партий

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Польши и ЕС
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Европе растет поддержка партий, которые выступают за остановку украинского конфликта и говорят о негативных последствиях разрыва отношений с Россией, что угрожает единству Европы, пишет Fakt.
"Главной проблемой для Польши, возникающей из-за растущей силы популистских партий в Европе, которые часто называют прокремлевскими, является угроза европейской солидарности в формировании ответа на угрозу с Востока", — говорится в материале.
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Отмечается, что к факторам, определяющим изменение настроений среди населения, относятся понижение благосостояния и рост цен на энергоносители.
"Связь этих факторов с продолжающимся конфликтом на Украине приводит к тому, что во многих европейских странах электорат голосует против политического мейнстрима. Также граждане верят в то, что быстрое замораживание российско-украинского конфликта приведет к возвращению во времена процветания", — подчеркивает автор.
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Венгрия и Словакия не раз выступали против поставок вооружения Украине и заявляли, что это мешает урегулированию, напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт. После остановки Киевом поставок российского газа в Европу премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступили с резкой критикой Зеленского и бездействующего Евросоюза. Накануне Сийярто напомнил, что соглашение об ассоциации Украины и ЕС, которое предусматривает в том числе безопасность энергопоставок, должно соблюдаться обеими сторонами. При этом Фицо заявил, что на переговорах в Брюсселе по ситуации с остановкой Украиной транзита газа сделает все, чтобы пробудить Еврокомиссию "от сладкого сна". Он также обвинил Зеленского в умышленном нанесении вреда ЕС.
В декабре в Германии было объявлено о роспуске парламента на фоне правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава Минфина Кристиан Линднер из Свободной демократической партии (СвДП). Среди причин такого решения канцлер назвал нежелание экс-министра в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Согласно опросам, правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которую многие на Западе называют "пророссийской", имеет очень высокие шансы на победу.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
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