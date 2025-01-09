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Историк Эйдельман* получала деньги из-за рубежа - РИА Новости, 09.01.2025
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15:13 09.01.2025 (обновлено: 15:20 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/eydelman-1992952166.html
Историк Эйдельман* получала деньги из-за рубежа
Историк Эйдельман* получала деньги из-за рубежа - РИА Новости, 09.01.2025
Историк Эйдельман* получала деньги из-за рубежа
Признанная иностранным агентом историк Тамара Эйдельман* получила соответствующий статус, в том числе, из-за получения денег из Германии, Канады, США, Украины,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:13:00+03:00
2025-01-09T15:20:00+03:00
германия
канада
россия
тамара эйдельман
происшествия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Признанная иностранным агентом историк Тамара Эйдельман* получила соответствующий статус, в том числе, из-за получения денег из Германии, Канады, США, Украины, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Согласно документам, в Минюст из Росфинмониторинга поступала информация о получении Эйдельман* от следующих иностранных источников: Израиль, Украина, Литва, Ирландия, США, Канада, Германия и Великобритания.Сама же Эйдельман* утверждала, что никогда не осуществляла политической деятельности в интересах иностранных источников и под их воздействием не находилась.Историка внесли в реестр физлиц-иностранных агентов в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста в апелляционной и кассационной инстанциях, но получала отказы.Эйдельман* не раз штрафовали за нарушения в деятельности иноагента. Также ее штрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.Кроме того, как сообщали РИА Новости в силовых структурах, в отношении историка возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета).Летом, как сообщала прокуратура Москвы, против нее было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети).* Лицо, признанное иноагентом в России
https://ria.ru/20250109/gosduma-1992880334.html
https://ria.ru/20250101/inoagent-1992215932.html
https://ria.ru/20241226/sudy-1991406311.html
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германия, канада, россия, тамара эйдельман, происшествия
Германия, Канада, Россия, Тамара Эйдельман, Происшествия
Историк Эйдельман* получала деньги из-за рубежа

Историк Эйдельман получала деньги из ФРГ, Канады и других стран

© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсетиТамара Эйдельман*
Тамара Эйдельман* - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсети
Тамара Эйдельман*. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Признанная иностранным агентом историк Тамара Эйдельман* получила соответствующий статус, в том числе, из-за получения денег из Германии, Канады, США, Украины, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, в Минюст из Росфинмониторинга поступала информация о получении Эйдельман* от следующих иностранных источников: Израиль, Украина, Литва, Ирландия, США, Канада, Германия и Великобритания.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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Сама же Эйдельман* утверждала, что никогда не осуществляла политической деятельности в интересах иностранных источников и под их воздействием не находилась.
Историка внесли в реестр физлиц-иностранных агентов в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста в апелляционной и кассационной инстанциях, но получала отказы.
Эйдельман* не раз штрафовали за нарушения в деятельности иноагента. Также ее штрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.
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Кроме того, как сообщали РИА Новости в силовых структурах, в отношении историка возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета).
Летом, как сообщала прокуратура Москвы, против нее было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети).
* Лицо, признанное иноагентом в России
Суд - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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26 декабря 2024, 11:48
 
ГерманияКанадаРоссияТамара ЭйдельманПроисшествия
 
 
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