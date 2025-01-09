Историк Эйдельман* получала деньги из-за рубежа
Историк Эйдельман получала деньги из ФРГ, Канады и других стран
© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсетиТамара Эйдельман*
© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсети
Тамара Эйдельман*. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Признанная иностранным агентом историк Тамара Эйдельман* получила соответствующий статус, в том числе, из-за получения денег из Германии, Канады, США, Украины, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, в Минюст из Росфинмониторинга поступала информация о получении Эйдельман* от следующих иностранных источников: Израиль, Украина, Литва, Ирландия, США, Канада, Германия и Великобритания.
Сама же Эйдельман* утверждала, что никогда не осуществляла политической деятельности в интересах иностранных источников и под их воздействием не находилась.
Историка внесли в реестр физлиц-иностранных агентов в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста в апелляционной и кассационной инстанциях, но получала отказы.
Эйдельман* не раз штрафовали за нарушения в деятельности иноагента. Также ее штрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.
Кроме того, как сообщали РИА Новости в силовых структурах, в отношении историка возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета).
Летом, как сообщала прокуратура Москвы, против нее было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети).
* Лицо, признанное иноагентом в России
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