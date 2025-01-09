https://ria.ru/20250109/eydelman-1992952166.html

Историк Эйдельман* получала деньги из-за рубежа

Историк Эйдельман* получала деньги из-за рубежа - РИА Новости, 09.01.2025

Историк Эйдельман* получала деньги из-за рубежа

Признанная иностранным агентом историк Тамара Эйдельман* получила соответствующий статус, в том числе, из-за получения денег из Германии, Канады, США, Украины,... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:13:00+03:00

2025-01-09T15:13:00+03:00

2025-01-09T15:20:00+03:00

германия

канада

россия

тамара эйдельман

происшествия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Признанная иностранным агентом историк Тамара Эйдельман* получила соответствующий статус, в том числе, из-за получения денег из Германии, Канады, США, Украины, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Согласно документам, в Минюст из Росфинмониторинга поступала информация о получении Эйдельман* от следующих иностранных источников: Израиль, Украина, Литва, Ирландия, США, Канада, Германия и Великобритания.Сама же Эйдельман* утверждала, что никогда не осуществляла политической деятельности в интересах иностранных источников и под их воздействием не находилась.Историка внесли в реестр физлиц-иностранных агентов в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста в апелляционной и кассационной инстанциях, но получала отказы.Эйдельман* не раз штрафовали за нарушения в деятельности иноагента. Также ее штрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.Кроме того, как сообщали РИА Новости в силовых структурах, в отношении историка возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета).Летом, как сообщала прокуратура Москвы, против нее было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети).* Лицо, признанное иноагентом в России

https://ria.ru/20250109/gosduma-1992880334.html

https://ria.ru/20250101/inoagent-1992215932.html

https://ria.ru/20241226/sudy-1991406311.html

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канада

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

германия, канада, россия, тамара эйдельман, происшествия