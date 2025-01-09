В Евпатории обнаружили участки берега, загрязненные мазутом
В Евпатории обнаружили единичные участки берега, загрязненные мазутом
Волонтеры собирают мазут. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. В Евпатории обнаружены единичные участки берега, загрязненные мазутом, идет их очистка, сообщает администрация города.
"На данный момент на побережье Евпатории обнаружены единичные участки, загрязненные мазутом. Работы по очистке проводятся силами коммунальных служб города и неравнодушных евпаторийцев. Однако ситуация меняется постоянно в зависимости от силы ветра и волнения моря", - говорится в сообщении.
В городе формируют списки желающих помочь в случае необходимости с уборкой мазутных загрязнений.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.