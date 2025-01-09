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Армения законопроектом о ЕС начала выход из ЕАЭС, заявил Оверчук
Армения законопроектом о ЕС начала выход из ЕАЭС, заявил Оверчук - РИА Новости, 09.01.2025
Армения законопроектом о ЕС начала выход из ЕАЭС, заявил Оверчук
Москва считает обсуждение в Армении вступления в Евросоюз как начало выхода из ЕАЭС, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T20:58:00+03:00
2025-01-09T20:58:00+03:00
2025-01-09T22:12:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Москва считает обсуждение в Армении вступления в Евросоюз как начало выхода из ЕАЭС, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук."Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта "О запуске процесса вступления в Европейский союз" как начало выхода Армении из ЕАЭС. Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства", — сказал он. При этом он назвал это суверенным выбором республики, добавив что это их право. По мнению вице-премьера, эти два союза не совместимы. Он подчеркнул, что при отказе от отношений с ЕАЭС в стране вырастут цены на энергию и продовольствие. Оверчук добавил, что при этом экспорт их товаров может сократиться на 80%."Таким образом, обычные люди потеряют доходы, работу и станут платить больше за самое необходимое. Взамен они, скорее всего, получат "безвиз" (с европейскими странами), а Армения — депопуляцию. Сейчас становится все очевиднее, что членство в ЕАЭС — это привилегия, а с учетом экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается Европейский союз, вступление в ЕС можно сравнить с покупкой билета на "Титаник", — заключил онКак заметил вице-премьер, разработчикам проекта следовало сразу включить пункт о выходе из ЕАЭС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что прежде чем говорить о возможном членстве Армении в Евросоюзе, нужно понять позицию Брюсселя по этому вопросу. Он также привел в пример Турцию, которая десятилетиями сохраняет ориентацию на членство в ЕС, но не находит взаимности у Брюсселя.Песков также добавил, что в этом случае надо исходить из уже зарекомендовавших себя рабочих механизмов и интеграционных форматов, которые работают на благо народов стран, участвующих в них.В четверг правительство Армении поддержало законодательную инициативу предложенную прозападными силами начать процесс вступления в ЕС. проект рассмотрит парламент.
https://ria.ru/20250109/rossiya-1992921753.html
https://ria.ru/20250109/peskov-1992924958.html
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в мире, армения, россия, ереван, алексей оверчук, евразийский экономический союз, евросоюз
В мире, Армения, Россия, Ереван, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, Евросоюз
Армения законопроектом о ЕС начала выход из ЕАЭС, заявил Оверчук
Россия рассматривает проект о вступлении Армении в ЕС как начало выхода из ЕАЭС
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Москва считает обсуждение в Армении вступления в Евросоюз как начало выхода из ЕАЭС, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.
"Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении
законопроекта "О запуске процесса вступления в Европейский союз" как начало выхода Армении из ЕАЭС
. Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства", — сказал он.
При этом он назвал это суверенным выбором республики, добавив что это их право.
По мнению вице-премьера, эти два союза не совместимы. Он подчеркнул, что при отказе от отношений с ЕАЭС в стране вырастут цены на энергию и продовольствие. Оверчук добавил, что при этом экспорт их товаров может сократиться на 80%.
"Таким образом, обычные люди потеряют доходы, работу и станут платить больше за самое необходимое. Взамен они, скорее всего, получат "безвиз" (с европейскими странами), а Армения — депопуляцию. Сейчас становится все очевиднее, что членство в ЕАЭС — это привилегия, а с учетом экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается Европейский союз, вступление в ЕС
можно сравнить с покупкой билета на "Титаник", — заключил он
Как заметил вице-премьер, разработчикам проекта следовало сразу включить пункт о выходе из ЕАЭС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что прежде чем говорить о возможном членстве Армении в Евросоюзе, нужно понять позицию Брюсселя по этому вопросу.
Он также привел в пример Турцию, которая десятилетиями сохраняет ориентацию на членство в ЕС, но не находит взаимности у Брюсселя.
Песков также добавил, что в этом случае надо исходить из уже зарекомендовавших себя рабочих механизмов и интеграционных форматов, которые работают на благо народов стран, участвующих в них.
В четверг правительство Армении поддержало законодательную инициативу предложенную прозападными силами начать процесс вступления в ЕС. проект рассмотрит парламент.