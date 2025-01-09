Рейтинг@Mail.ru
Армения законопроектом о ЕС начала выход из ЕАЭС, заявил Оверчук - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 09.01.2025 (обновлено: 22:12 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/es-1993018020.html
Армения законопроектом о ЕС начала выход из ЕАЭС, заявил Оверчук
Армения законопроектом о ЕС начала выход из ЕАЭС, заявил Оверчук - РИА Новости, 09.01.2025
Армения законопроектом о ЕС начала выход из ЕАЭС, заявил Оверчук
Москва считает обсуждение в Армении вступления в Евросоюз как начало выхода из ЕАЭС, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T20:58:00+03:00
2025-01-09T22:12:00+03:00
в мире
армения
россия
ереван
алексей оверчук
евразийский экономический союз
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967829738_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_96a9368ebc65b18f29e82dec9b987496.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Москва считает обсуждение в Армении вступления в Евросоюз как начало выхода из ЕАЭС, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук."Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта "О запуске процесса вступления в Европейский союз" как начало выхода Армении из ЕАЭС. Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства", — сказал он. При этом он назвал это суверенным выбором республики, добавив что это их право. По мнению вице-премьера, эти два союза не совместимы. Он подчеркнул, что при отказе от отношений с ЕАЭС в стране вырастут цены на энергию и продовольствие. Оверчук добавил, что при этом экспорт их товаров может сократиться на 80%."Таким образом, обычные люди потеряют доходы, работу и станут платить больше за самое необходимое. Взамен они, скорее всего, получат "безвиз" (с европейскими странами), а Армения — депопуляцию. Сейчас становится все очевиднее, что членство в ЕАЭС — это привилегия, а с учетом экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается Европейский союз, вступление в ЕС можно сравнить с покупкой билета на "Титаник", — заключил онКак заметил вице-премьер, разработчикам проекта следовало сразу включить пункт о выходе из ЕАЭС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что прежде чем говорить о возможном членстве Армении в Евросоюзе, нужно понять позицию Брюсселя по этому вопросу. Он также привел в пример Турцию, которая десятилетиями сохраняет ориентацию на членство в ЕС, но не находит взаимности у Брюсселя.Песков также добавил, что в этом случае надо исходить из уже зарекомендовавших себя рабочих механизмов и интеграционных форматов, которые работают на благо народов стран, участвующих в них.В четверг правительство Армении поддержало законодательную инициативу предложенную прозападными силами начать процесс вступления в ЕС. проект рассмотрит парламент.
https://ria.ru/20250109/rossiya-1992921753.html
https://ria.ru/20250109/peskov-1992924958.html
https://ria.ru/20250108/armenija-1992834242.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967829738_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_93bbf44ef5dcd6ed1853a8d42b930734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, ереван, алексей оверчук, евразийский экономический союз, евросоюз
В мире, Армения, Россия, Ереван, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, Евросоюз
Армения законопроектом о ЕС начала выход из ЕАЭС, заявил Оверчук

Россия рассматривает проект о вступлении Армении в ЕС как начало выхода из ЕАЭС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Москва считает обсуждение в Армении вступления в Евросоюз как начало выхода из ЕАЭС, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.
"Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта "О запуске процесса вступления в Европейский союз" как начало выхода Армении из ЕАЭС. Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства", — сказал он.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Россия дорожит отношениями с Арменией и Азербайджаном, заявил Песков
Вчера, 13:07
При этом он назвал это суверенным выбором республики, добавив что это их право.
По мнению вице-премьера, эти два союза не совместимы. Он подчеркнул, что при отказе от отношений с ЕАЭС в стране вырастут цены на энергию и продовольствие. Оверчук добавил, что при этом экспорт их товаров может сократиться на 80%.
"Таким образом, обычные люди потеряют доходы, работу и станут платить больше за самое необходимое. Взамен они, скорее всего, получат "безвиз" (с европейскими странами), а Армения — депопуляцию. Сейчас становится все очевиднее, что членство в ЕАЭС — это привилегия, а с учетом экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается Европейский союз, вступление в ЕС можно сравнить с покупкой билета на "Титаник", — заключил он
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Кремле оценили перспективы вступления Армении в ЕС
Вчера, 13:24
Как заметил вице-премьер, разработчикам проекта следовало сразу включить пункт о выходе из ЕАЭС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что прежде чем говорить о возможном членстве Армении в Евросоюзе, нужно понять позицию Брюсселя по этому вопросу.
Он также привел в пример Турцию, которая десятилетиями сохраняет ориентацию на членство в ЕС, но не находит взаимности у Брюсселя.
Песков также добавил, что в этом случае надо исходить из уже зарекомендовавших себя рабочих механизмов и интеграционных форматов, которые работают на благо народов стран, участвующих в них.
В четверг правительство Армении поддержало законодательную инициативу предложенную прозападными силами начать процесс вступления в ЕС. проект рассмотрит парламент.
Вид на город Ереван - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Армения может сократить присутствие российских пограничников
8 января, 17:48
 
В миреАрменияРоссияЕреванАлексей ОверчукЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала