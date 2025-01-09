https://ria.ru/20250109/es-1993018020.html

Армения законопроектом о ЕС начала выход из ЕАЭС, заявил Оверчук

Армения законопроектом о ЕС начала выход из ЕАЭС, заявил Оверчук - РИА Новости, 09.01.2025

Армения законопроектом о ЕС начала выход из ЕАЭС, заявил Оверчук

Москва считает обсуждение в Армении вступления в Евросоюз как начало выхода из ЕАЭС, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T20:58:00+03:00

2025-01-09T20:58:00+03:00

2025-01-09T22:12:00+03:00

в мире

армения

россия

ереван

алексей оверчук

евразийский экономический союз

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967829738_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_96a9368ebc65b18f29e82dec9b987496.jpg

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Москва считает обсуждение в Армении вступления в Евросоюз как начало выхода из ЕАЭС, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук."Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта "О запуске процесса вступления в Европейский союз" как начало выхода Армении из ЕАЭС. Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства", — сказал он. При этом он назвал это суверенным выбором республики, добавив что это их право. По мнению вице-премьера, эти два союза не совместимы. Он подчеркнул, что при отказе от отношений с ЕАЭС в стране вырастут цены на энергию и продовольствие. Оверчук добавил, что при этом экспорт их товаров может сократиться на 80%."Таким образом, обычные люди потеряют доходы, работу и станут платить больше за самое необходимое. Взамен они, скорее всего, получат "безвиз" (с европейскими странами), а Армения — депопуляцию. Сейчас становится все очевиднее, что членство в ЕАЭС — это привилегия, а с учетом экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается Европейский союз, вступление в ЕС можно сравнить с покупкой билета на "Титаник", — заключил онКак заметил вице-премьер, разработчикам проекта следовало сразу включить пункт о выходе из ЕАЭС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что прежде чем говорить о возможном членстве Армении в Евросоюзе, нужно понять позицию Брюсселя по этому вопросу. Он также привел в пример Турцию, которая десятилетиями сохраняет ориентацию на членство в ЕС, но не находит взаимности у Брюсселя.Песков также добавил, что в этом случае надо исходить из уже зарекомендовавших себя рабочих механизмов и интеграционных форматов, которые работают на благо народов стран, участвующих в них.В четверг правительство Армении поддержало законодательную инициативу предложенную прозападными силами начать процесс вступления в ЕС. проект рассмотрит парламент.

https://ria.ru/20250109/rossiya-1992921753.html

https://ria.ru/20250109/peskov-1992924958.html

https://ria.ru/20250108/armenija-1992834242.html

армения

россия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, россия, ереван, алексей оверчук, евразийский экономический союз, евросоюз