https://ria.ru/20250109/eks-prokuror-1993020032.html

Экс-прокурор США рассказал, как Трамп избежит тюремного заключения

Экс-прокурор США рассказал, как Трамп избежит тюремного заключения - РИА Новости, 09.01.2025

Экс-прокурор США рассказал, как Трамп избежит тюремного заключения

Избранный президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, избежит тюремного заключения или штрафа по делу о фальсификации деловой документации, а сам... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T21:29:00+03:00

2025-01-09T21:29:00+03:00

2025-01-09T21:29:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

trump organization

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153347/49/1533474985_0:0:4601:2588_1920x0_80_0_0_8640f02956a05abd970145e5e04c7671.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 9 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, избежит тюремного заключения или штрафа по делу о фальсификации деловой документации, а сам обвинительный приговор "рано или поздно" будет отменен из-за множества ошибок, рассказал РИА Новости бывший прокурор, доцент школы государственного управления имени Буша Рон Сиверт. В пятницу, 10 января, суд в Нью-Йорке огласит приговор избранному президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. При этом судья по данному делу Хуан Мерчан указал о намерении "безусловно освободить" политика. "Безусловное освобождение" подразумевает, что обвинительный приговор останется в силе, но само дело прекращается без назначения наказания, то есть Трампу не грозит ни тюрьма, ни штраф. Трамп при таком раскладе станет первым осужденным президентом, хоть и "безусловно освобожденным". Экс-прокурор Сиверт в комментарии РИА Новости также отметил, что судья указал, что никакого наказания - ни тюремного заключения, ни испытательного срока, ни штрафа - не будет, что "отражает глупость всего обвинения". "В ходе судебного разбирательства было так много юридических ошибок, многие из которых были допущены судьей, что обвинительный приговор рано или поздно будет отменен апелляционным судом", - сказал Сиверт. Изначально по данным обвинениям политику грозило до четырех лет тюрьмы. Трамп при этом после инаугурации сможет помиловать самого себя. Тем не менее при таком раскладе избранному президенту придется признать вину, он, однако, на это не согласен.

https://ria.ru/20250109/tramp-1992905441.html

https://ria.ru/20250109/tramp-1992907018.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, trump organization