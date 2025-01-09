Рейтинг@Mail.ru
Экс-прокурор США рассказал, как Трамп избежит тюремного заключения - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/eks-prokuror-1993020032.html
Экс-прокурор США рассказал, как Трамп избежит тюремного заключения
Экс-прокурор США рассказал, как Трамп избежит тюремного заключения - РИА Новости, 09.01.2025
Экс-прокурор США рассказал, как Трамп избежит тюремного заключения
Избранный президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, избежит тюремного заключения или штрафа по делу о фальсификации деловой документации, а сам... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T21:29:00+03:00
2025-01-09T21:29:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
trump organization
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153347/49/1533474985_0:0:4601:2588_1920x0_80_0_0_8640f02956a05abd970145e5e04c7671.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 9 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, избежит тюремного заключения или штрафа по делу о фальсификации деловой документации, а сам обвинительный приговор "рано или поздно" будет отменен из-за множества ошибок, рассказал РИА Новости бывший прокурор, доцент школы государственного управления имени Буша Рон Сиверт. В пятницу, 10 января, суд в Нью-Йорке огласит приговор избранному президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. При этом судья по данному делу Хуан Мерчан указал о намерении "безусловно освободить" политика. "Безусловное освобождение" подразумевает, что обвинительный приговор останется в силе, но само дело прекращается без назначения наказания, то есть Трампу не грозит ни тюрьма, ни штраф. Трамп при таком раскладе станет первым осужденным президентом, хоть и "безусловно освобожденным". Экс-прокурор Сиверт в комментарии РИА Новости также отметил, что судья указал, что никакого наказания - ни тюремного заключения, ни испытательного срока, ни штрафа - не будет, что "отражает глупость всего обвинения". "В ходе судебного разбирательства было так много юридических ошибок, многие из которых были допущены судьей, что обвинительный приговор рано или поздно будет отменен апелляционным судом", - сказал Сиверт. Изначально по данным обвинениям политику грозило до четырех лет тюрьмы. Трамп при этом после инаугурации сможет помиловать самого себя. Тем не менее при таком раскладе избранному президенту придется признать вину, он, однако, на это не согласен.
https://ria.ru/20250109/tramp-1992905441.html
https://ria.ru/20250109/tramp-1992907018.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153347/49/1533474985_213:0:4601:3291_1920x0_80_0_0_ceff580c03f2fa0e997aaaadbd015602.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, trump organization
В мире, США, Дональд Трамп, Trump Organization
Экс-прокурор США рассказал, как Трамп избежит тюремного заключения

Экс-прокурор Сиверт: Трамп избежит тюрьмы из-за множества ошибок в деле

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 9 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, избежит тюремного заключения или штрафа по делу о фальсификации деловой документации, а сам обвинительный приговор "рано или поздно" будет отменен из-за множества ошибок, рассказал РИА Новости бывший прокурор, доцент школы государственного управления имени Буша Рон Сиверт.
В пятницу, 10 января, суд в Нью-Йорке огласит приговор избранному президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. При этом судья по данному делу Хуан Мерчан указал о намерении "безусловно освободить" политика. "Безусловное освобождение" подразумевает, что обвинительный приговор останется в силе, но само дело прекращается без назначения наказания, то есть Трампу не грозит ни тюрьма, ни штраф. Трамп при таком раскладе станет первым осужденным президентом, хоть и "безусловно освобожденным".
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Сын Трампа резко высказался об Украине из-за катастрофы в США
Вчера, 11:23
Экс-прокурор Сиверт в комментарии РИА Новости также отметил, что судья указал, что никакого наказания - ни тюремного заключения, ни испытательного срока, ни штрафа - не будет, что "отражает глупость всего обвинения".
"В ходе судебного разбирательства было так много юридических ошибок, многие из которых были допущены судьей, что обвинительный приговор рано или поздно будет отменен апелляционным судом", - сказал Сиверт.
Изначально по данным обвинениям политику грозило до четырех лет тюрьмы.
Трамп при этом после инаугурации сможет помиловать самого себя. Тем не менее при таком раскладе избранному президенту придется признать вину, он, однако, на это не согласен.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Политолог рассказал, на что Трамп попытается обменять Украину
Вчера, 11:33
 
В миреСШАДональд ТрампTrump Organization
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала