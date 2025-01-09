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Ефимов: школу и детский сад построят в районе Солнцево

Ефимов: школу и детский сад построят в районе Солнцево - РИА Новости, 09.01.2025

Ефимов: школу и детский сад построят в районе Солнцево

Школа и детский сад появятся на западе Москвы в районе Солнцево в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T09:12:00+03:00

2025-01-09T09:12:00+03:00

2025-01-09T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

общество

жилье

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Школа и детский сад появятся на западе Москвы в районе Солнцево в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Инвесторы активно участвуют в развитии социальной инфраструктуры вблизи возводимых жилых кварталов. Так, в районе Солнцево девелоперу в рамках МаИП предоставили два земельных участка для строительства образовательных учреждений. На них появятся школа на 825 мест и детский сад для 350 воспитанников", - приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что общая площадь объектов образования составит около 28 тысяч квадратных метров, их возведут недалеко от Боровского шоссе, рядом со станцией Мещерская четвертого Московского центрального диаметра.В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что школу на западе столицы построят на улице Матросова, для этого выделили участок площадью более 1,8 гектара. При этом для строительства детсада предусмотрели участок площадью более 1,2 гектара.Договоры аренды участков в рамках инвестиционных проектов заключили на пять лет, в течение которых должны закончить строительство, добавляется в пресс-релизе.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, общество, жилье