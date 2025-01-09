Ефимов: школу и детский сад построят в районе Солнцево
Ефимов: девелопер возведет школу и детский сад в московском районе Солнцево
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Школа и детский сад появятся на западе Москвы в районе Солнцево в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
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"Инвесторы активно участвуют в развитии социальной инфраструктуры вблизи возводимых жилых кварталов. Так, в районе Солнцево девелоперу в рамках МаИП предоставили два земельных участка для строительства образовательных учреждений. На них появятся школа на 825 мест и детский сад для 350 воспитанников", - приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что общая площадь объектов образования составит около 28 тысяч квадратных метров, их возведут недалеко от Боровского шоссе, рядом со станцией Мещерская четвертого Московского центрального диаметра.
В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что школу на западе столицы построят на улице Матросова, для этого выделили участок площадью более 1,8 гектара. При этом для строительства детсада предусмотрели участок площадью более 1,2 гектара.
Договоры аренды участков в рамках инвестиционных проектов заключили на пять лет, в течение которых должны закончить строительство, добавляется в пресс-релизе.