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Во Владикавказе девушка без водительских прав сбила пенсионера
Во Владикавказе девушка без водительских прав сбила пенсионера - РИА Новости, 09.01.2025
Во Владикавказе девушка без водительских прав сбила пенсионера
Девушка без водительских прав сбила 87-летнего пешехода во Владикавказе, пенсионер скончался, 25-летней виновнице грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает в... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T14:38:00+03:00
2025-01-09T14:38:00+03:00
2025-01-09T14:44:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 9 янв - РИА Новости. Девушка без водительских прав сбила 87-летнего пешехода во Владикавказе, пенсионер скончался, 25-летней виновнице грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает в четверг пресс-служба МВД Северной Осетии. "В МВД Северной Осетии возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней автоледи из Владикавказа, не имеющей права управления транспортным средством, совершившей наезд на пешехода. Подозреваемая, управляя автомобилем… совершила наезд на пешехода 1937 года рождения… В результате дорожно-транспортного происшествия 87-летний мужчина был госпитализирован… и от полученных телесных повреждений скончался. За совершенное преступление виновнице ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет", - говорится в сообщении. Расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на окончание предварительного расследования и направление уголовного дела в суд.
https://ria.ru/20250105/dtp-1992599393.html
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происшествия, авто, владикавказ
Происшествия, Авто, Владикавказ
Во Владикавказе девушка без водительских прав сбила пенсионера
Во Владикавказе девушка без водительских прав сбила насмерть 87-летнего пешехода