Рейтинг@Mail.ru
Во Владикавказе девушка без водительских прав сбила пенсионера - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 09.01.2025 (обновлено: 14:44 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/dtp-1992943148.html
Во Владикавказе девушка без водительских прав сбила пенсионера
Во Владикавказе девушка без водительских прав сбила пенсионера - РИА Новости, 09.01.2025
Во Владикавказе девушка без водительских прав сбила пенсионера
Девушка без водительских прав сбила 87-летнего пешехода во Владикавказе, пенсионер скончался, 25-летней виновнице грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает в... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T14:38:00+03:00
2025-01-09T14:44:00+03:00
происшествия
авто
владикавказ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992943882_0:0:775:436_1920x0_80_0_0_9592e2effc4bc548fec4a125e2438e15.jpg
ПЯТИГОРСК, 9 янв - РИА Новости. Девушка без водительских прав сбила 87-летнего пешехода во Владикавказе, пенсионер скончался, 25-летней виновнице грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает в четверг пресс-служба МВД Северной Осетии. "В МВД Северной Осетии возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней автоледи из Владикавказа, не имеющей права управления транспортным средством, совершившей наезд на пешехода. Подозреваемая, управляя автомобилем… совершила наезд на пешехода 1937 года рождения… В результате дорожно-транспортного происшествия 87-летний мужчина был госпитализирован… и от полученных телесных повреждений скончался. За совершенное преступление виновнице ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет", - говорится в сообщении. Расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на окончание предварительного расследования и направление уголовного дела в суд.
https://ria.ru/20250105/dtp-1992599393.html
владикавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992943882_55:0:636:436_1920x0_80_0_0_6b5ef91b5b82261dedcca43d41bca253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, владикавказ
Происшествия, Авто, Владикавказ
Во Владикавказе девушка без водительских прав сбила пенсионера

Во Владикавказе девушка без водительских прав сбила насмерть 87-летнего пешехода

© Фото : МВД по РСО-АланияНа месте ДТП во Владикавказе. 26 ноября 2024
На месте ДТП во Владикавказе. 26 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фото : МВД по РСО-Алания
На месте ДТП во Владикавказе. 26 ноября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 9 янв - РИА Новости. Девушка без водительских прав сбила 87-летнего пешехода во Владикавказе, пенсионер скончался, 25-летней виновнице грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает в четверг пресс-служба МВД Северной Осетии.
"В МВД Северной Осетии возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней автоледи из Владикавказа, не имеющей права управления транспортным средством, совершившей наезд на пешехода. Подозреваемая, управляя автомобилем… совершила наезд на пешехода 1937 года рождения… В результате дорожно-транспортного происшествия 87-летний мужчина был госпитализирован… и от полученных телесных повреждений скончался. За совершенное преступление виновнице ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет", - говорится в сообщении.
Расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на окончание предварительного расследования и направление уголовного дела в суд.
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
В Самарской области произошло смертельное ДТП
5 января, 18:45
 
ПроисшествияАвтоВладикавказ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала