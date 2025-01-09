https://ria.ru/20250109/dtp-1992905237.html
В Благовещенске несовершеннолетняя девушка без прав устроила ДТП
В Благовещенске несовершеннолетняя девушка без прав устроила ДТП - РИА Новости, 09.01.2025
В Благовещенске несовершеннолетняя девушка без прав устроила ДТП
Прокуратура Благовещенска проводит проверку по факту ДТП в центре города, которое устроила 17-летняя девушка без водительских прав на автомобиле Lexus L570,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T11:20:00+03:00
2025-01-09T11:20:00+03:00
2025-01-09T11:20:00+03:00
происшествия
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 янв – РИА Новости. Прокуратура Благовещенска проводит проверку по факту ДТП в центре города, которое устроила 17-летняя девушка без водительских прав на автомобиле Lexus L570, сообщила пресс-служба областного надзорного ведомства. "Прокуратура города Благовещенска проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетней. Предварительно установлено, что вчера, 8 января 2025 года, в вечернее время в Благовещенске в районе дома 83 по улице Калинина 17-летняя девушка, не имея права управления транспортным средством, управляла автомобилем марки Lexus L570. При повороте налево на регулируемом перекрестке совершила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем марки Nissan Cube", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, в ДТП пострадали несовершеннолетняя и пассажир автомобиля Nissan Cube. Их доставили в больницу. Прокуратура города установит все обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям органов Госавтоинспекции при принятии административных мер к участнику ДТП, исполнению законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности уполномоченных органов, а также исполнению родителями своих обязанностей.
https://ria.ru/20250106/arest-1992671093.html
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происшествия, благовещенск
Происшествия, Благовещенск
В Благовещенске несовершеннолетняя девушка без прав устроила ДТП
В Благовещенске 17-летняя девушка без прав на Lexus устроила ДТП