https://ria.ru/20250109/dtp-1992894727.html

В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП - РИА Новости, 09.01.2025

В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

Взрослый и ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии после ДТП на трассе в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T10:15:00+03:00

2025-01-09T10:15:00+03:00

2025-01-09T10:16:00+03:00

происшествия

волгоградская область

суровикинский район

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ВОЛГОГРАД, 9 янв - РИА Новости. Взрослый и ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии после ДТП на трассе в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона. Ранее в пресс-службе региональной прокуратуры сообщали, что на трассе в Суровикинском районе столкнулись три автомобиля, в результате ДТП один человек скончался и шестеро, в том числе двое детей, пострадали. "Мальчик 10 лет доставлен в реанимационное отделение больницы СМП №7, состояние крайне тяжелое, получает необходимую медицинскую помощь. Мужчина, 22 года, доставлен в реанимационное отделение больницы СМП №25, состояние крайне тяжелое, проведены телемедицинские консультации с сосудистым хирургом, реаниматологом, планируется проведение консультации с федеральным центром", - говорится в сообщении. По словам собеседника агентства, трое женщин и 16-летний подросток находятся в районной больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

https://ria.ru/20250106/dtp-1992619394.html

волгоградская область

суровикинский район

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происшествия, волгоградская область, суровикинский район