Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 09.01.2025 (обновлено: 10:16 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/dtp-1992894727.html
В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП
В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП - РИА Новости, 09.01.2025
В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП
Взрослый и ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии после ДТП на трассе в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T10:15:00+03:00
2025-01-09T10:16:00+03:00
происшествия
волгоградская область
суровикинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_0:214:4206:2580_1920x0_80_0_0_3a0ca918b66e2e5697694b55f64e18dc.jpg
ВОЛГОГРАД, 9 янв - РИА Новости. Взрослый и ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии после ДТП на трассе в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона. Ранее в пресс-службе региональной прокуратуры сообщали, что на трассе в Суровикинском районе столкнулись три автомобиля, в результате ДТП один человек скончался и шестеро, в том числе двое детей, пострадали. "Мальчик 10 лет доставлен в реанимационное отделение больницы СМП №7, состояние крайне тяжелое, получает необходимую медицинскую помощь. Мужчина, 22 года, доставлен в реанимационное отделение больницы СМП №25, состояние крайне тяжелое, проведены телемедицинские консультации с сосудистым хирургом, реаниматологом, планируется проведение консультации с федеральным центром", - говорится в сообщении. По словам собеседника агентства, трое женщин и 16-летний подросток находятся в районной больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
https://ria.ru/20250106/dtp-1992619394.html
волгоградская область
суровикинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_241:0:3966:2794_1920x0_80_0_0_1ecb321cdaf587013f490b534162a467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, суровикинский район
Происшествия, Волгоградская область, Суровикинский район
В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

В Волгоградской области двое пострадавших в ДТП находятся в реанимации

© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фото : АГН "Москва"
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 9 янв - РИА Новости. Взрослый и ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии после ДТП на трассе в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.
Ранее в пресс-службе региональной прокуратуры сообщали, что на трассе в Суровикинском районе столкнулись три автомобиля, в результате ДТП один человек скончался и шестеро, в том числе двое детей, пострадали.
"Мальчик 10 лет доставлен в реанимационное отделение больницы СМП №7, состояние крайне тяжелое, получает необходимую медицинскую помощь. Мужчина, 22 года, доставлен в реанимационное отделение больницы СМП №25, состояние крайне тяжелое, проведены телемедицинские консультации с сосудистым хирургом, реаниматологом, планируется проведение консультации с федеральным центром", - говорится в сообщении.
По словам собеседника агентства, трое женщин и 16-летний подросток находятся в районной больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Хинштейн рассказал подробности ДТП в Карелии с жителями Курской области
6 января, 00:23
 
ПроисшествияВолгоградская областьСуровикинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала