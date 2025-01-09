https://ria.ru/20250109/dtp-1992894727.html
В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП
В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП - РИА Новости, 09.01.2025
В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП
Взрослый и ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии после ДТП на трассе в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T10:15:00+03:00
2025-01-09T10:15:00+03:00
2025-01-09T10:16:00+03:00
происшествия
волгоградская область
суровикинский район
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ВОЛГОГРАД, 9 янв - РИА Новости. Взрослый и ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии после ДТП на трассе в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона. Ранее в пресс-службе региональной прокуратуры сообщали, что на трассе в Суровикинском районе столкнулись три автомобиля, в результате ДТП один человек скончался и шестеро, в том числе двое детей, пострадали. "Мальчик 10 лет доставлен в реанимационное отделение больницы СМП №7, состояние крайне тяжелое, получает необходимую медицинскую помощь. Мужчина, 22 года, доставлен в реанимационное отделение больницы СМП №25, состояние крайне тяжелое, проведены телемедицинские консультации с сосудистым хирургом, реаниматологом, планируется проведение консультации с федеральным центром", - говорится в сообщении. По словам собеседника агентства, трое женщин и 16-летний подросток находятся в районной больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
https://ria.ru/20250106/dtp-1992619394.html
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, суровикинский район
Происшествия, Волгоградская область, Суровикинский район
В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП
В Волгоградской области двое пострадавших в ДТП находятся в реанимации
ВОЛГОГРАД, 9 янв - РИА Новости. Взрослый и ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии после ДТП на трассе в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.
Ранее в пресс-службе региональной прокуратуры сообщали, что на трассе в Суровикинском районе
столкнулись три автомобиля, в результате ДТП один человек скончался и шестеро, в том числе двое детей, пострадали.
"Мальчик 10 лет доставлен в реанимационное отделение больницы СМП №7, состояние крайне тяжелое, получает необходимую медицинскую помощь. Мужчина, 22 года, доставлен в реанимационное отделение больницы СМП №25, состояние крайне тяжелое, проведены телемедицинские консультации с сосудистым хирургом, реаниматологом, планируется проведение консультации с федеральным центром", - говорится в сообщении.
По словам собеседника агентства, трое женщин и 16-летний подросток находятся в районной больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести.