https://ria.ru/20250109/dtp-1992881259.html
В Волгоградской области при столкновении трех автомобилей погиб человек
В Волгоградской области при столкновении трех автомобилей погиб человек - РИА Новости, 09.01.2025
В Волгоградской области при столкновении трех автомобилей погиб человек
Один человек погиб и шестеро, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения трёх автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщает... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T08:26:00+03:00
2025-01-09T08:26:00+03:00
2025-01-09T08:26:00+03:00
происшествия
авто
волгоградская область
суровикинский район
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ВОЛГОГРАД, 9 янв - РИА Новости. Один человек погиб и шестеро, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения трёх автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, накануне вечером на трассе в Суровикинском районе столкнулись Opel Corsa, Volvo S и Lada 210740. "В результате аварии на месте происшествия погиб 21-летний пассажир автомобиля Volvo. С места аварии госпитализированы 45-летняя женщина, находившаяся за рулём автомобиля Opel Corsa, пассажиры данного авто - мальчики в возрасте 10 и 16 лет, 27-летняя женщина. Также в медицинское учреждение с места ДТП доставлены 22-летний водитель автомобиля Volvo и 24-летняя пассажирка", - говорится в сообщении. Прокуратура региона взяла на контроль ход проверки по факту ДТП.
https://ria.ru/20250106/dtp-1992619394.html
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происшествия, авто, волгоградская область, суровикинский район
Происшествия, Авто, Волгоградская область, Суровикинский район
В Волгоградской области при столкновении трех автомобилей погиб человек
В Волгоградской области один человек погиб и шестеро пострадали в крупном ДТП