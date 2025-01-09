https://ria.ru/20250109/dtp-1992881259.html

В Волгоградской области при столкновении трех автомобилей погиб человек

В Волгоградской области при столкновении трех автомобилей погиб человек - РИА Новости, 09.01.2025

В Волгоградской области при столкновении трех автомобилей погиб человек

Один человек погиб и шестеро, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения трёх автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщает... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T08:26:00+03:00

2025-01-09T08:26:00+03:00

2025-01-09T08:26:00+03:00

происшествия

авто

волгоградская область

суровикинский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_0:214:4206:2580_1920x0_80_0_0_3a0ca918b66e2e5697694b55f64e18dc.jpg

ВОЛГОГРАД, 9 янв - РИА Новости. Один человек погиб и шестеро, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения трёх автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, накануне вечером на трассе в Суровикинском районе столкнулись Opel Corsa, Volvo S и Lada 210740. "В результате аварии на месте происшествия погиб 21-летний пассажир автомобиля Volvo. С места аварии госпитализированы 45-летняя женщина, находившаяся за рулём автомобиля Opel Corsa, пассажиры данного авто - мальчики в возрасте 10 и 16 лет, 27-летняя женщина. Также в медицинское учреждение с места ДТП доставлены 22-летний водитель автомобиля Volvo и 24-летняя пассажирка", - говорится в сообщении. Прокуратура региона взяла на контроль ход проверки по факту ДТП.

https://ria.ru/20250106/dtp-1992619394.html

волгоградская область

суровикинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, волгоградская область, суровикинский район