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В Забайкалье при ДТП с грузовым поездом погибли два человека
В Забайкалье при ДТП с грузовым поездом погибли два человека - РИА Новости, 09.01.2025
В Забайкалье при ДТП с грузовым поездом погибли два человека
Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли после столкновения с грузовым поездом на регулируемом железнодорожном переезде в районе станции Мирная в... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T08:24:00+03:00
2025-01-09T08:24:00+03:00
2025-01-09T08:24:00+03:00
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ЧИТА, 9 янв – РИА Новости. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли после столкновения с грузовым поездом на регулируемом железнодорожном переезде в районе станции Мирная в Забайкальском крае, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "По предварительным данным, ночью 9 января на 9 пикете 6408 километре в районе станции Мирная Забайкальской железной дороги на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом. В результате столкновения погибли водитель и пассажир легкового автомобиля", - говорится в сообщении. Уточняется, что второй пассажир доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. "Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250107/mediki-1992750627.html
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происшествия, россия, мирный, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Мирный, Забайкальский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье при ДТП с грузовым поездом погибли два человека
В Забайкалье при столкновении автомобиля с грузовым поездом погибли два человека