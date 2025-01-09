https://ria.ru/20250109/dtp-1992881095.html

В Забайкалье при ДТП с грузовым поездом погибли два человека

В Забайкалье при ДТП с грузовым поездом погибли два человека - РИА Новости, 09.01.2025

В Забайкалье при ДТП с грузовым поездом погибли два человека

Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли после столкновения с грузовым поездом на регулируемом железнодорожном переезде в районе станции Мирная в... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T08:24:00+03:00

2025-01-09T08:24:00+03:00

2025-01-09T08:24:00+03:00

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россия

мирный

забайкальский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧИТА, 9 янв – РИА Новости. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли после столкновения с грузовым поездом на регулируемом железнодорожном переезде в районе станции Мирная в Забайкальском крае, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "По предварительным данным, ночью 9 января на 9 пикете 6408 километре в районе станции Мирная Забайкальской железной дороги на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом. В результате столкновения погибли водитель и пассажир легкового автомобиля", - говорится в сообщении. Уточняется, что второй пассажир доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. "Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250107/mediki-1992750627.html

https://ria.ru/20250107/ekaterinburg-1992740716.html

россия

мирный

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происшествия, россия, мирный, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)