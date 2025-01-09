https://ria.ru/20250109/dodik-1992866875.html

Страны Балкан не должны идти в ЕС, заявил президент Республики Сербской

Страны Балкан не должны идти в ЕС, заявил президент Республики Сербской - РИА Новости, 09.01.2025

Страны Балкан не должны идти в ЕС, заявил президент Республики Сербской

Страны Балкан не должны идти в Евросоюз, экономическая и политическая ситуация в котором ухудшается и ведет к распаду, заявил президент Республики Сербской... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T00:51:00+03:00

2025-01-09T00:51:00+03:00

2025-01-09T00:51:00+03:00

европа

молдавия

северная македония

милорад додик

дональд трамп

евросоюз

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БЕЛГРАД, 9 янв – РИА Новости. Страны Балкан не должны идти в Евросоюз, экономическая и политическая ситуация в котором ухудшается и ведет к распаду, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. "Мы в предстоящие пару месяцев хорошенько размыслим, хотим ли и далее двигаться европейским путем. Этот европейский путь нам ничего не дал. Мы только получаем проблемы из Европы", - указал Додик в интервью Радио и телевидению Республики Сербской в честь празднования 33-летия РС БиГ. Лидер боснийских сербов отметил, что экономики стран ЕС находятся в рецессии, управляются нестабильными правительствами, что показали отставки кабминов Австрии, Франции и ФРГ, на президентских выборах в США победил Дональд Трамп "который открыто говорит, что не заинтересован в Европе", укрепились позиции венгерского и других лидеров-суверенистов. "Меняется их экономика, социальное устройство, и очень скоро изменится их политика и политическая система. Европа утратила христианские ценности и очень скоро станет какой-то другой Европой… Балканские страны не должны идти к ЕС. Это ловушка. Пока мы придем в Евросоюз, он пропадет, и уже пропадает", - подчеркнул Додик. По его словам, при этом в Румынии и Молдавии Запад пытался влиять на результаты выборов, потому что "если появляется кто-то, кто не поддерживает глобалистов в Европе, то он - террорист, как Додик или AfD в Германии". В декабре прошлого года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20250109/dodik-1992866078.html

https://ria.ru/20241025/dodik-1979939664.html

https://ria.ru/20241118/dodik-1984433045.html

европа

молдавия

северная македония

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европа, молдавия, северная македония, милорад додик, дональд трамп, евросоюз