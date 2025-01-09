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Додик рассказал о потерях Европы в конфликте на Украине - РИА Новости, 09.01.2025
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00:36 09.01.2025 (обновлено: 06:51 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/dodik-1992866078.html
Додик рассказал о потерях Европы в конфликте на Украине
Додик рассказал о потерях Европы в конфликте на Украине - РИА Новости, 09.01.2025
Додик рассказал о потерях Европы в конфликте на Украине
Европа потеряла миллиарды евро в конфликте на Украине, проигрывая в нем России во главе с ее лидером Владимиром Путиным, заявил президент Республики Сербской... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T00:36:00+03:00
2025-01-09T06:51:00+03:00
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БЕЛГРАД, 9 янв – РИА Новости. Европа потеряла миллиарды евро в конфликте на Украине, проигрывая в нем России во главе с ее лидером Владимиром Путиным, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. "А что Европа? Какая Европа? Она потеряла многие миллиарды на войне на Украине и проигрывает в ней. А кто побеждает? Путин. Потому что с самого начала он был прав. Потому что еще в 2007 году (на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года – ред.) он сказал: "Не делайте так, вы ничего не получите", — отметил Додик в интервью Радио и телевидению Республики Сербской, которое он дал в честь празднования 33-летия РС БиГ. Лидер боснийских сербов напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, как вооружали Киев в условиях Минских соглашений, что признала и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Почему тогда у них виноват Путин, в чем? В том, что он защищает Россию? Неужели бы они на этом остановились? По опыту моей 20-летней работы: если не позволите, чтобы вам причинили зло, тогда у вас что-то получилось. А если позволите – вы принимаете, что вам причиняют зло", — подчеркнул президент РС БиГ. РС БиГ отмечает свой день ежегодно с 9 января 1992 года, когда состоялась первая Скупщина (парламентское собрание) сербского народа БиГ на православный праздник святого первомученика архидиакона Стефана. Центральные власти в Сараево выступают против этого праздника, конституционный суд БиГ ранее признал его неконституционным.
https://ria.ru/20241118/dodik-1984433045.html
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в мире, европа, украина, россия, владимир путин, милорад додик, энтони блинкен, брикс
В мире, Европа, Украина, Россия, Владимир Путин, Милорад Додик, Энтони Блинкен, БРИКС
Додик рассказал о потерях Европы в конфликте на Украине

Додик: Европа теряет миллиарды евро в конфликте на Украине, проигрывая Путину

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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БЕЛГРАД, 9 янв – РИА Новости. Европа потеряла миллиарды евро в конфликте на Украине, проигрывая в нем России во главе с ее лидером Владимиром Путиным, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
«
"А что Европа? Какая Европа? Она потеряла многие миллиарды на войне на Украине и проигрывает в ней. А кто побеждает? Путин. Потому что с самого начала он был прав. Потому что еще в 2007 году (на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года – ред.) он сказал: "Не делайте так, вы ничего не получите", — отметил Додик в интервью Радио и телевидению Республики Сербской, которое он дал в честь празднования 33-летия РС БиГ.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Путин пригласил президента Республики Сербской на 80-летие Победы в Москву
18 ноября 2024, 17:17
Лидер боснийских сербов напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, как вооружали Киев в условиях Минских соглашений, что признала и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Почему тогда у них виноват Путин, в чем? В том, что он защищает Россию? Неужели бы они на этом остановились? По опыту моей 20-летней работы: если не позволите, чтобы вам причинили зло, тогда у вас что-то получилось. А если позволите – вы принимаете, что вам причиняют зло", — подчеркнул президент РС БиГ.
РС БиГ отмечает свой день ежегодно с 9 января 1992 года, когда состоялась первая Скупщина (парламентское собрание) сербского народа БиГ на православный праздник святого первомученика архидиакона Стефана. Центральные власти в Сараево выступают против этого праздника, конституционный суд БиГ ранее признал его неконституционным.
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Додик опроверг сообщения о лагерях для подготовки дестабилизации в Молдавии
25 октября 2024, 01:14
 
В миреЕвропаУкраинаРоссияВладимир ПутинМилорад ДодикЭнтони БлинкенБРИКС
 
 
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