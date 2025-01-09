Додик рассказал о потерях Европы в конфликте на Украине
Додик: Европа теряет миллиарды евро в конфликте на Украине, проигрывая Путину
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 9 янв – РИА Новости. Европа потеряла миллиарды евро в конфликте на Украине, проигрывая в нем России во главе с ее лидером Владимиром Путиным, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
«
"А что Европа? Какая Европа? Она потеряла многие миллиарды на войне на Украине и проигрывает в ней. А кто побеждает? Путин. Потому что с самого начала он был прав. Потому что еще в 2007 году (на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года – ред.) он сказал: "Не делайте так, вы ничего не получите", — отметил Додик в интервью Радио и телевидению Республики Сербской, которое он дал в честь празднования 33-летия РС БиГ.
Путин пригласил президента Республики Сербской на 80-летие Победы в Москву
18 ноября 2024, 17:17
Лидер боснийских сербов напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, как вооружали Киев в условиях Минских соглашений, что признала и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Почему тогда у них виноват Путин, в чем? В том, что он защищает Россию? Неужели бы они на этом остановились? По опыту моей 20-летней работы: если не позволите, чтобы вам причинили зло, тогда у вас что-то получилось. А если позволите – вы принимаете, что вам причиняют зло", — подчеркнул президент РС БиГ.
РС БиГ отмечает свой день ежегодно с 9 января 1992 года, когда состоялась первая Скупщина (парламентское собрание) сербского народа БиГ на православный праздник святого первомученика архидиакона Стефана. Центральные власти в Сараево выступают против этого праздника, конституционный суд БиГ ранее признал его неконституционным.
Додик опроверг сообщения о лагерях для подготовки дестабилизации в Молдавии
25 октября 2024, 01:14