https://ria.ru/20250109/dodik-1992866078.html

Додик рассказал о потерях Европы в конфликте на Украине

Додик рассказал о потерях Европы в конфликте на Украине - РИА Новости, 09.01.2025

Додик рассказал о потерях Европы в конфликте на Украине

Европа потеряла миллиарды евро в конфликте на Украине, проигрывая в нем России во главе с ее лидером Владимиром Путиным, заявил президент Республики Сербской... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T00:36:00+03:00

2025-01-09T00:36:00+03:00

2025-01-09T06:51:00+03:00

в мире

европа

украина

россия

владимир путин

милорад додик

энтони блинкен

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979849555_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_29d96fe6b22a92915f8c7c41c2be8d2d.jpg

БЕЛГРАД, 9 янв – РИА Новости. Европа потеряла миллиарды евро в конфликте на Украине, проигрывая в нем России во главе с ее лидером Владимиром Путиным, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. "А что Европа? Какая Европа? Она потеряла многие миллиарды на войне на Украине и проигрывает в ней. А кто побеждает? Путин. Потому что с самого начала он был прав. Потому что еще в 2007 году (на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года – ред.) он сказал: "Не делайте так, вы ничего не получите", — отметил Додик в интервью Радио и телевидению Республики Сербской, которое он дал в честь празднования 33-летия РС БиГ. Лидер боснийских сербов напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, как вооружали Киев в условиях Минских соглашений, что признала и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Почему тогда у них виноват Путин, в чем? В том, что он защищает Россию? Неужели бы они на этом остановились? По опыту моей 20-летней работы: если не позволите, чтобы вам причинили зло, тогда у вас что-то получилось. А если позволите – вы принимаете, что вам причиняют зло", — подчеркнул президент РС БиГ. РС БиГ отмечает свой день ежегодно с 9 января 1992 года, когда состоялась первая Скупщина (парламентское собрание) сербского народа БиГ на православный праздник святого первомученика архидиакона Стефана. Центральные власти в Сараево выступают против этого праздника, конституционный суд БиГ ранее признал его неконституционным.

https://ria.ru/20241118/dodik-1984433045.html

https://ria.ru/20241025/dodik-1979939664.html

европа

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, украина, россия, владимир путин, милорад додик, энтони блинкен, брикс