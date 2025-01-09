https://ria.ru/20250109/dnr-1992993309.html

Штурмовики захватили позиции ВСУ в районе Тернов в ДНР

Штурмовики захватили позиции ВСУ в районе Тернов в ДНР - РИА Новости, 09.01.2025

Штурмовики захватили позиции ВСУ в районе Тернов в ДНР

Российские войска взяли под контроль позиции украинской армии в районе населенного пункта Терны в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T18:06:00+03:00

2025-01-09T18:06:00+03:00

2025-01-09T19:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

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денис пушилин

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль позиции украинской армии в районе населенного пункта Терны в ДНР, сообщили в Минобороны."Военнослужащие штурмовых подразделений 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при поддержке ударных и разведывательных беспилотников уничтожили противника на позициях ВСУ в ближнем стрелковом бою в зоне проведения специальной военной операции в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики. Работа штурмовиков в лесистой местности координировалась расчетами БПЛА. Информация о вскрытых огневых позициях и характере действий войск противника мгновенно попадала непосредственно к командирам штурмовых групп", — говорится в материале. Как отмечается, украинские военные не могли отвечать на удары и свободно перемещаться по позициям из-за работы российских дронов.Генеральный штаб ВСУ в четверг заявил о сложной ситуации на всей линии фронта. Там отметили безостановочные атаки ВС России. В 2024 году Вооруженные силы России значительно активизировали наступательные действия в зоне спецоперации.В частности, в понедельник Минобороны сообщило об освобождении Курахово. Этот город находится в 46 километрах от Донецка и имеет важное оперативное значение.Как подчеркивал глава ДНР Денис Пушилин, Курахово было важнейшим пунктом в обороне противника. ВСУ превратили город в очень серьезный укрепрайон, сопоставимый по значимости с Авдеевкой или Угледаром.Также российские военные продвигаются и на всех остальных направлениях в зоне спецоперации. Кроме того, армия успешно выбивает с позиций украинских боевиков, вторгнувшихся в Курскую область.

https://ria.ru/20250109/ukraina-1991739000.html

https://ria.ru/20250109/kursk-1992953603.html

донецкая народная республика

россия

украина

курахово

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, в мире, денис пушилин, курахово