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Штурмовики захватили позиции ВСУ в районе Тернов в ДНР - РИА Новости, 09.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:06 09.01.2025 (обновлено: 19:06 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/dnr-1992993309.html
Штурмовики захватили позиции ВСУ в районе Тернов в ДНР
Штурмовики захватили позиции ВСУ в районе Тернов в ДНР - РИА Новости, 09.01.2025
Штурмовики захватили позиции ВСУ в районе Тернов в ДНР
Российские войска взяли под контроль позиции украинской армии в районе населенного пункта Терны в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T18:06:00+03:00
2025-01-09T19:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
в мире
денис пушилин
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль позиции украинской армии в районе населенного пункта Терны в ДНР, сообщили в Минобороны."Военнослужащие штурмовых подразделений 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при поддержке ударных и разведывательных беспилотников уничтожили противника на позициях ВСУ в ближнем стрелковом бою в зоне проведения специальной военной операции в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики. Работа штурмовиков в лесистой местности координировалась расчетами БПЛА. Информация о вскрытых огневых позициях и характере действий войск противника мгновенно попадала непосредственно к командирам штурмовых групп", — говорится в материале. Как отмечается, украинские военные не могли отвечать на удары и свободно перемещаться по позициям из-за работы российских дронов.Генеральный штаб ВСУ в четверг заявил о сложной ситуации на всей линии фронта. Там отметили безостановочные атаки ВС России. В 2024 году Вооруженные силы России значительно активизировали наступательные действия в зоне спецоперации.В частности, в понедельник Минобороны сообщило об освобождении Курахово. Этот город находится в 46 километрах от Донецка и имеет важное оперативное значение.Как подчеркивал глава ДНР Денис Пушилин, Курахово было важнейшим пунктом в обороне противника. ВСУ превратили город в очень серьезный укрепрайон, сопоставимый по значимости с Авдеевкой или Угледаром.Также российские военные продвигаются и на всех остальных направлениях в зоне спецоперации. Кроме того, армия успешно выбивает с позиций украинских боевиков, вторгнувшихся в Курскую область.
https://ria.ru/20250109/ukraina-1991739000.html
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донецкая народная республика
россия
украина
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, в мире, денис пушилин, курахово
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина, В мире, Денис Пушилин, Курахово
Штурмовики захватили позиции ВСУ в районе Тернов в ДНР

Штурмовики "Запада" захватили позиции ВСУ в районе Тернов в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль позиции украинской армии в районе населенного пункта Терны в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Военнослужащие штурмовых подразделений 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при поддержке ударных и разведывательных беспилотников уничтожили противника на позициях ВСУ в ближнем стрелковом бою в зоне проведения специальной военной операции в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики. Работа штурмовиков в лесистой местности координировалась расчетами БПЛА. Информация о вскрытых огневых позициях и характере действий войск противника мгновенно попадала непосредственно к командирам штурмовых групп", — говорится в материале.
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Как отмечается, украинские военные не могли отвечать на удары и свободно перемещаться по позициям из-за работы российских дронов.
Генеральный штаб ВСУ в четверг заявил о сложной ситуации на всей линии фронта. Там отметили безостановочные атаки ВС России.
В 2024 году Вооруженные силы России значительно активизировали наступательные действия в зоне спецоперации.
В частности, в понедельник Минобороны сообщило об освобождении Курахово. Этот город находится в 46 километрах от Донецка и имеет важное оперативное значение.
Как подчеркивал глава ДНР Денис Пушилин, Курахово было важнейшим пунктом в обороне противника. ВСУ превратили город в очень серьезный укрепрайон, сопоставимый по значимости с Авдеевкой или Угледаром.
Также российские военные продвигаются и на всех остальных направлениях в зоне спецоперации. Кроме того, армия успешно выбивает с позиций украинских боевиков, вторгнувшихся в Курскую область.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраинаВ миреДенис ПушилинКурахово
 
 
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