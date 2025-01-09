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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 09.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
ВСУ в зоне действий группировки войск "Днепр" потеряли за сутки до 45 военных, боевую бронемашину, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:18:00+03:00
2025-01-09T12:18:00+03:00
2025-01-09T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. ВСУ в зоне действий группировки войск "Днепр" потеряли за сутки до 45 военных, боевую бронемашину, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск, Тепногорск, Новоандреевка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и семь автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"