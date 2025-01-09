https://ria.ru/20250109/dnepr-1992915599.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 09.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

ВСУ в зоне действий группировки войск "Днепр" потеряли за сутки до 45 военных, боевую бронемашину, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T12:18:00+03:00

2025-01-09T12:18:00+03:00

2025-01-09T12:22:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. ВСУ в зоне действий группировки войск "Днепр" потеряли за сутки до 45 военных, боевую бронемашину, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск, Тепногорск, Новоандреевка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и семь автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250109/ukraina-1992915014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины