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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 09.01.2025
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12:18 09.01.2025 (обновлено: 12:22 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/dnepr-1992915599.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 09.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
ВСУ в зоне действий группировки войск "Днепр" потеряли за сутки до 45 военных, боевую бронемашину, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:18:00+03:00
2025-01-09T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. ВСУ в зоне действий группировки войск "Днепр" потеряли за сутки до 45 военных, боевую бронемашину, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск, Тепногорск, Новоандреевка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и семь автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка
Боевая работа экипажа танка - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа экипажа танка. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. ВСУ в зоне действий группировки войск "Днепр" потеряли за сутки до 45 военных, боевую бронемашину, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск, Тепногорск, Новоандреевка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области. Противник потерял до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину и семь автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
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