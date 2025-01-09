https://ria.ru/20250109/dietolog-1992871034.html

Врач рассказала причины обострения заболеваний после Нового года

Врач рассказала причины обострения заболеваний после Нового года - РИА Новости, 09.01.2025

Врач рассказала причины обострения заболеваний после Нового года

Множество салатов с майонезной заправкой, мясные горячие блюда, бутерброды, сладости в совокупности с алкоголем на новогоднем столе становятся причиной... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T03:28:00+03:00

2025-01-09T03:28:00+03:00

2025-01-09T03:28:00+03:00

общество

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Множество салатов с майонезной заправкой, мясные горячие блюда, бутерброды, сладости в совокупности с алкоголем на новогоднем столе становятся причиной обострения хронических заболеваний после Нового года, рассказала РИА Новости врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель диетологии в образовательном проекте "РеФорма" в Московском институте психоанализа Майра Рау. "Традиционный новогодний стол включает множество сытных салатов с заправкой из майонеза, бутерброды, фрукты, сладости, колбасы и сыры. И это только закуски. Гвоздем праздника выступает горячее блюдо - утка, гусь или мясное блюдо. Добавьте к этому еще алкоголь и становится понятно, почему после новогодних праздников многие люди не только набирают вес, но и сталкиваются с обострением хронических заболеваний", - рассказала Рау. Врач добавила, что перед праздничным ужином не стоит забывать про привычные приемы пищи в течение дня, накопленный за целый день голод будет провокатором переедания, также нужно пить воду и чай, чтобы не нарушить водный баланс, хорошо себя чувствовать и избежать отеков на следующий день после празднования Нового года. "Поужинайте в привычное для вас время, а на бой курантов оставьте лёгкие закуски", - пояснила Рау.

https://ria.ru/20250107/kholodets-1992704427.html

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общество, новый год 2025