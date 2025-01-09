https://ria.ru/20250109/dietolog-1992871034.html
Врач рассказала причины обострения заболеваний после Нового года
Врач рассказала причины обострения заболеваний после Нового года - РИА Новости, 09.01.2025
Врач рассказала причины обострения заболеваний после Нового года
Множество салатов с майонезной заправкой, мясные горячие блюда, бутерброды, сладости в совокупности с алкоголем на новогоднем столе становятся причиной... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T03:28:00+03:00
2025-01-09T03:28:00+03:00
2025-01-09T03:28:00+03:00
общество
новый год 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694531_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_d1b25ce70b23bd23cc85e26362b3b5c4.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Множество салатов с майонезной заправкой, мясные горячие блюда, бутерброды, сладости в совокупности с алкоголем на новогоднем столе становятся причиной обострения хронических заболеваний после Нового года, рассказала РИА Новости врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель диетологии в образовательном проекте "РеФорма" в Московском институте психоанализа Майра Рау. "Традиционный новогодний стол включает множество сытных салатов с заправкой из майонеза, бутерброды, фрукты, сладости, колбасы и сыры. И это только закуски. Гвоздем праздника выступает горячее блюдо - утка, гусь или мясное блюдо. Добавьте к этому еще алкоголь и становится понятно, почему после новогодних праздников многие люди не только набирают вес, но и сталкиваются с обострением хронических заболеваний", - рассказала Рау. Врач добавила, что перед праздничным ужином не стоит забывать про привычные приемы пищи в течение дня, накопленный за целый день голод будет провокатором переедания, также нужно пить воду и чай, чтобы не нарушить водный баланс, хорошо себя чувствовать и избежать отеков на следующий день после празднования Нового года. "Поужинайте в привычное для вас время, а на бой курантов оставьте лёгкие закуски", - пояснила Рау.
https://ria.ru/20250107/kholodets-1992704427.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694531_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_b68d7a0abd66300305fd4782fc3403fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новый год 2025
Врач рассказала причины обострения заболеваний после Нового года
Диетолог Рау: салаты с майонезом провоцируют обострение хронических заболеваний
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Множество салатов с майонезной заправкой, мясные горячие блюда, бутерброды, сладости в совокупности с алкоголем на новогоднем столе становятся причиной обострения хронических заболеваний после Нового года, рассказала РИА Новости врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель диетологии в образовательном проекте "РеФорма" в Московском институте психоанализа Майра Рау.
"Традиционный новогодний стол включает множество сытных салатов с заправкой из майонеза, бутерброды, фрукты, сладости, колбасы и сыры. И это только закуски. Гвоздем праздника выступает горячее блюдо - утка, гусь или мясное блюдо. Добавьте к этому еще алкоголь и становится понятно, почему после новогодних праздников многие люди не только набирают вес, но и сталкиваются с обострением хронических заболеваний", - рассказала Рау.
Врач добавила, что перед праздничным ужином не стоит забывать про привычные приемы пищи в течение дня, накопленный за целый день голод будет провокатором переедания, также нужно пить воду и чай, чтобы не нарушить водный баланс, хорошо себя чувствовать и избежать отеков на следующий день после празднования Нового года.
"Поужинайте в привычное для вас время, а на бой курантов оставьте лёгкие закуски", - пояснила Рау.