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В Иркутской области перевернулся снегоход с детьми, один ребенок погиб

В Иркутской области перевернулся снегоход с детьми, один ребенок погиб - РИА Новости, 09.01.2025

В Иркутской области перевернулся снегоход с детьми, один ребенок погиб

Двое детей в поселке Залари катались на снегоходе и упали, 11-летний мальчик погиб, его сестра в больнице в тяжелом состоянии, сообщил в четверг губернатор... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:27:00+03:00

2025-01-09T15:27:00+03:00

2025-01-09T15:27:00+03:00

происшествия

иркутская область

иркутск

игорь кобзев

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 9 янв - РИА Новости. Двое детей в поселке Залари катались на снегоходе и упали, 11-летний мальчик погиб, его сестра в больнице в тяжелом состоянии, сообщил в четверг губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. "Трагедией закончились праздничные дни для одной семьи в Заларинском районе. Накануне в 9 км от поселка Залари двое детей, брат и сестра, упали с движущегося снегохода. В результате падения 11-летний мальчик скончался на месте, его 13-летняя сестра была доставлена в медицинское учреждение", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что девочку доставили в Иркутск в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу, она в стабильном тяжелом состоянии без отрицательной динамики. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Проверку также проводит прокуратура.

https://ria.ru/20250106/travmy-1992626378.html

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иркутск

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Наталья Макарова

происшествия, иркутская область, иркутск, игорь кобзев, следственный комитет россии (ск рф)