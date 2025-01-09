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В Иркутской области перевернулся снегоход с детьми, один ребенок погиб - РИА Новости, 09.01.2025
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15:27 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/deti-1992954608.html
В Иркутской области перевернулся снегоход с детьми, один ребенок погиб
В Иркутской области перевернулся снегоход с детьми, один ребенок погиб - РИА Новости, 09.01.2025
В Иркутской области перевернулся снегоход с детьми, один ребенок погиб
Двое детей в поселке Залари катались на снегоходе и упали, 11-летний мальчик погиб, его сестра в больнице в тяжелом состоянии, сообщил в четверг губернатор... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:27:00+03:00
2025-01-09T15:27:00+03:00
происшествия
иркутская область
иркутск
игорь кобзев
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 9 янв - РИА Новости. Двое детей в поселке Залари катались на снегоходе и упали, 11-летний мальчик погиб, его сестра в больнице в тяжелом состоянии, сообщил в четверг губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. "Трагедией закончились праздничные дни для одной семьи в Заларинском районе. Накануне в 9 км от поселка Залари двое детей, брат и сестра, упали с движущегося снегохода. В результате падения 11-летний мальчик скончался на месте, его 13-летняя сестра была доставлена в медицинское учреждение", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что девочку доставили в Иркутск в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу, она в стабильном тяжелом состоянии без отрицательной динамики. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Проверку также проводит прокуратура.
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происшествия, иркутская область, иркутск, игорь кобзев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Иркутск, Игорь Кобзев, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области перевернулся снегоход с детьми, один ребенок погиб

Кобзев: в Приангарье мальчик погиб, упав со снегохода, его сестра в больнице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ИРКУТСК, 9 янв - РИА Новости. Двое детей в поселке Залари катались на снегоходе и упали, 11-летний мальчик погиб, его сестра в больнице в тяжелом состоянии, сообщил в четверг губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«
"Трагедией закончились праздничные дни для одной семьи в Заларинском районе. Накануне в 9 км от поселка Залари двое детей, брат и сестра, упали с движущегося снегохода. В результате падения 11-летний мальчик скончался на месте, его 13-летняя сестра была доставлена в медицинское учреждение", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что девочку доставили в Иркутск в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу, она в стабильном тяжелом состоянии без отрицательной динамики.
СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Проверку также проводит прокуратура.
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