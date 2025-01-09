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DR: украинки бегут из Дании на родину, опасаясь, что у них отнимут детей - РИА Новости, 09.01.2025
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19:05 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/danija-1993003140.html
DR: украинки бегут из Дании на родину, опасаясь, что у них отнимут детей
DR: украинки бегут из Дании на родину, опасаясь, что у них отнимут детей - РИА Новости, 09.01.2025
DR: украинки бегут из Дании на родину, опасаясь, что у них отнимут детей
Несколько украинок бежали из Дании обратно на Украину из опасений, что датские соцслужбы отберут у них детей, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T19:05:00+03:00
2025-01-09T19:05:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Несколько украинок бежали из Дании обратно на Украину из опасений, что датские соцслужбы отберут у них детей, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на датскую некоммерческую организацию Bevar Ukraine ("Сохрани Украину"). "Организация Bevar Ukraine рассказывает, что всего ей известно о шести женщинах, которые бежали из Дании обратно на Украину из опасений, что их дети будут воспитаны вне семьи", - сообщает DR. По данным организации, одной из главных причин бегства женщин стали трудности в общении между ними и властями страны. Сообщается, что соцслужбы для этой цели пользовались онлайн-переводчиком. "Если матери видят риск того, что их детей могут забрать, и не понимают, почему так происходит, то обычно они принимают решение уехать из страны и вернуться на Украину", - приводит DR слова члена правления Bevar Ukraine Андрея Кузьмина. Одна из таких вернувшихся женщин по имени Катерина заявила DR, что лучше быть в Киеве с детьми, чем в Дании без них. По данным телерадиокомпании, похожие случаи использования переводчика Google в общении между соцслужбами и украинскими беженками были замечены в трех коммунах. Отмечается, что украинки не говорили по-датски, а качество машинного перевода "затрудняло понимание того, что происходит в их делах". Как сообщает DR со ссылкой на экспертов, власти коммун, использующие машинный перевод вместо устного переводчика в подобных делах, ходят по грани допустимого законом. Телерадиокомпания отмечает, что в четверг датские министры социальных дел и цифровизации должны провести совещание в связи с этой проблемой. С конца февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным ООН, обезлюдели, молодёжь уехала, а пожилые люди в основном остались, сообщали в ООН. В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По её словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.
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в мире, украина, дания, киев, элла либанова, оон, google
В мире, Украина, Дания, Киев, Элла Либанова, ООН, Google
DR: украинки бегут из Дании на родину, опасаясь, что у них отнимут детей

DR: несколько украинок бежали из Дании на родину, боясь, что у них отнимут детей

© iStock.com / mathessВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© iStock.com / mathess
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Несколько украинок бежали из Дании обратно на Украину из опасений, что датские соцслужбы отберут у них детей, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на датскую некоммерческую организацию Bevar Ukraine ("Сохрани Украину").
«
"Организация Bevar Ukraine рассказывает, что всего ей известно о шести женщинах, которые бежали из Дании обратно на Украину из опасений, что их дети будут воспитаны вне семьи", - сообщает DR.
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По данным организации, одной из главных причин бегства женщин стали трудности в общении между ними и властями страны. Сообщается, что соцслужбы для этой цели пользовались онлайн-переводчиком.
«
"Если матери видят риск того, что их детей могут забрать, и не понимают, почему так происходит, то обычно они принимают решение уехать из страны и вернуться на Украину", - приводит DR слова члена правления Bevar Ukraine Андрея Кузьмина.
Одна из таких вернувшихся женщин по имени Катерина заявила DR, что лучше быть в Киеве с детьми, чем в Дании без них.
По данным телерадиокомпании, похожие случаи использования переводчика Google в общении между соцслужбами и украинскими беженками были замечены в трех коммунах. Отмечается, что украинки не говорили по-датски, а качество машинного перевода "затрудняло понимание того, что происходит в их делах".
Как сообщает DR со ссылкой на экспертов, власти коммун, использующие машинный перевод вместо устного переводчика в подобных делах, ходят по грани допустимого законом. Телерадиокомпания отмечает, что в четверг датские министры социальных дел и цифровизации должны провести совещание в связи с этой проблемой.
С конца февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным ООН, обезлюдели, молодёжь уехала, а пожилые люди в основном остались, сообщали в ООН. В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По её словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.
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