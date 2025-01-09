DR: украинки бегут из Дании на родину, опасаясь, что у них отнимут детей
DR: несколько украинок бежали из Дании на родину, боясь, что у них отнимут детей
© iStock.com / mathessВид на Копенгаген
© iStock.com / mathess
Вид на Копенгаген. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Несколько украинок бежали из Дании обратно на Украину из опасений, что датские соцслужбы отберут у них детей, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на датскую некоммерческую организацию Bevar Ukraine ("Сохрани Украину").
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По данным организации, одной из главных причин бегства женщин стали трудности в общении между ними и властями страны. Сообщается, что соцслужбы для этой цели пользовались онлайн-переводчиком.
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"Если матери видят риск того, что их детей могут забрать, и не понимают, почему так происходит, то обычно они принимают решение уехать из страны и вернуться на Украину", - приводит DR слова члена правления Bevar Ukraine Андрея Кузьмина.
Одна из таких вернувшихся женщин по имени Катерина заявила DR, что лучше быть в Киеве с детьми, чем в Дании без них.
По данным телерадиокомпании, похожие случаи использования переводчика Google в общении между соцслужбами и украинскими беженками были замечены в трех коммунах. Отмечается, что украинки не говорили по-датски, а качество машинного перевода "затрудняло понимание того, что происходит в их делах".
Как сообщает DR со ссылкой на экспертов, власти коммун, использующие машинный перевод вместо устного переводчика в подобных делах, ходят по грани допустимого законом. Телерадиокомпания отмечает, что в четверг датские министры социальных дел и цифровизации должны провести совещание в связи с этой проблемой.
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