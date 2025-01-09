https://ria.ru/20250109/chernogoriya-1993006859.html

Число жертв стрельбы в кафе в Черногории выросло до 14

Число жертв стрельбы в кафе в Черногории выросло до 14 - РИА Новости, 09.01.2025

Число жертв стрельбы в кафе в Черногории выросло до 14

Мужчина, раненный 1 января при стрельбе в городе Цетине в Черногории, скончался в больнице и стал 14-ым погибшим, сообщил Клинический центр Черногории в... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T19:45:00+03:00

2025-01-09T19:45:00+03:00

2025-01-09T19:46:00+03:00

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БЕЛГРАД, 9 янв - РИА Новости. Мужчина, раненный 1 января при стрельбе в городе Цетине в Черногории, скончался в больнице и стал 14-ым погибшим, сообщил Клинический центр Черногории в Подгорице (KCCG) в четверг. "Двое суток назад пациент показывал признаки выздоровления. Однако, затем произошли общее ухудшение состояния и осложнения, которые привели к летальному исходу", - говорится в сообщении KCCG. В этой больнице на лечении остаются ещё трое раненых в Цетине. Прокуратура Черногории сообщила ранее, что в ночь на 2 января житель города Цетине Ацо Мартинович в пяти разных местах в городе застрелил 12 человек, из которых двое детей, а в шестом нападавший совершил попытку самоубийства от последствий которой позже умер и стал 13-м погибшим. По версии источника RTCG перед нападением Мартинович поссорился с одним из пострадавших с инициалами Д.К, потом пошел домой за пистолетом, вернулся в кафе и убил и ранил несколько человек. После этого он направился дальше к району Хумци, где убил детей владельца кафе и одну женщину. Мартинович не был членом ни одного из черногорских мафиозных кланов, но "известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия". Совет нацбезопасности Черногории после убийства в городе Цетине 12 человек, из которых двое детей, состоялся 3 января. По его итогам премьер Милойко Спайич сообщил, что власти предложат новый закон об оружии, проверят все имеющиеся разрешения на владение оружием до 1 января 2026 года, в ближайшие два месяца проведут добровольный сбор нелегального оружия от населения. Премьер отметил, что массу нелегального оружия на руках у граждан Черногории больше нельзя оправдывать традициями. Нападавшего в Цетине он назвал "медицинским феноменом с психиатрическими проблемами", который убил родную сестру и указал, что у него с собой найдено большое число патронов и в одном из объектов - две гранаты. По словам премьера, полиция затем начнет проводить обыски для обнаружения нелегального оружия у граждан и полицейские силы будут усилены трудоустройством и обучением 200 новых сотрудников, он также анонсировал создание специального взвода полиции для немедленного реагирования в круглосуточной готовности. Полиция Черногории уже сообщает об обнаружении нелегального оружия у жителей разных городов страны, среди прочего - автоматов и ручных гранат.

https://ria.ru/20250102/strelba-1992316871.html

https://ria.ru/20250102/chernogoriya-1992280613.html

https://ria.ru/20250102/chernogoriya-1992278813.html

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