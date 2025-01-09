https://ria.ru/20250109/cherkassy-1992869124.html

СМИ сообщили о взрывах в Черкассах

СМИ сообщили о взрывах в Черкассах - РИА Новости, 09.01.2025

СМИ сообщили о взрывах в Черкассах

Взрывы прогремели в Черкассах на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T02:00:00+03:00

2025-01-09T02:00:00+03:00

2025-01-09T02:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

черкассы

черкасская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Черкассах на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. "Черкассы - взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Черкасской области объявлена с 21.44 (22.44 мск) среды. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре

https://ria.ru/20250109/vzryvy-1992867650.html

россия

черкассы

черкасская область

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россия, черкассы, черкасская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины