https://ria.ru/20250109/cherkassy-1992869124.html
СМИ сообщили о взрывах в Черкассах
СМИ сообщили о взрывах в Черкассах - РИА Новости, 09.01.2025
СМИ сообщили о взрывах в Черкассах
Взрывы прогремели в Черкассах на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T02:00:00+03:00
2025-01-09T02:00:00+03:00
2025-01-09T02:00:00+03:00
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черкасская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Черкассах на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. "Черкассы - взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Черкасской области объявлена с 21.44 (22.44 мск) среды. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре
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россия, черкассы, черкасская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черкассы, Черкасская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о взрывах в Черкассах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкассах на фоне воздушной тревоги