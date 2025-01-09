https://ria.ru/20250109/busargin-1992895812.html

Сил и средств для тушения пожара в Энгельсе достаточно, заявил губернатор

Сил и средств для тушения пожара в Энгельсе достаточно, заявил губернатор - РИА Новости, 09.01.2025

Сил и средств для тушения пожара в Энгельсе достаточно, заявил губернатор

Имеющихся сил и средств достаточно для тушения пожара в Энгельсе в Саратовской области после атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T10:21:00+03:00

2025-01-09T10:21:00+03:00

2025-01-09T10:21:00+03:00

происшествия

энгельс

россия

саратовская область

роман бусаргин

илья денисов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992836060_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_57942292e3a0cb1298c2aba5d3e03001.jpg

САМАРА, 9 янв - РИА Новости. Имеющихся сил и средств достаточно для тушения пожара в Энгельсе в Саратовской области после атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Ранее Бусаргин сообщал, что в среду ночью Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе. Из-за увеличения площади пожара на предприятии в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. При ликвидации возгорания двое сотрудников пожарной службы МЧС России погибли, один специалист был госпитализирован. "На месте возгорания в Энгельсе сегодня провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием заместителя руководителя МЧС России Ильи Денисова. Специалисты обеспечены всем необходимым, в том числе горячим питанием. Дополнительно ничего не требуется. Имеющихся на объекте сил и средств достаточно, при необходимости направляется дополнительная техника", - написал Бусаргин в Telegram-канале. Глава региона добавил, что для завершения процесса выгорания требуется определенное время. Ситуация находится на контроле.

https://ria.ru/20250108/pozharnye-1992851689.html

энгельс

россия

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, энгельс, россия, саратовская область, роман бусаргин, илья денисов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)