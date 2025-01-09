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Сил и средств для тушения пожара в Энгельсе достаточно, заявил губернатор - РИА Новости, 09.01.2025
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10:21 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/busargin-1992895812.html
Сил и средств для тушения пожара в Энгельсе достаточно, заявил губернатор
Сил и средств для тушения пожара в Энгельсе достаточно, заявил губернатор - РИА Новости, 09.01.2025
Сил и средств для тушения пожара в Энгельсе достаточно, заявил губернатор
Имеющихся сил и средств достаточно для тушения пожара в Энгельсе в Саратовской области после атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T10:21:00+03:00
2025-01-09T10:21:00+03:00
происшествия
энгельс
россия
саратовская область
роман бусаргин
илья денисов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 9 янв - РИА Новости. Имеющихся сил и средств достаточно для тушения пожара в Энгельсе в Саратовской области после атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Ранее Бусаргин сообщал, что в среду ночью Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе. Из-за увеличения площади пожара на предприятии в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. При ликвидации возгорания двое сотрудников пожарной службы МЧС России погибли, один специалист был госпитализирован. "На месте возгорания в Энгельсе сегодня провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием заместителя руководителя МЧС России Ильи Денисова. Специалисты обеспечены всем необходимым, в том числе горячим питанием. Дополнительно ничего не требуется. Имеющихся на объекте сил и средств достаточно, при необходимости направляется дополнительная техника", - написал Бусаргин в Telegram-канале. Глава региона добавил, что для завершения процесса выгорания требуется определенное время. Ситуация находится на контроле.
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происшествия, энгельс, россия, саратовская область, роман бусаргин, илья денисов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Энгельс, Россия, Саратовская область, Роман Бусаргин, Илья Денисов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сил и средств для тушения пожара в Энгельсе достаточно, заявил губернатор

Бусаргин: имеющихся сил и средств для тушения пожара в Энгельсе достаточно

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramСотрудник МЧС на месте возгорания на предприятии из-за атаки БПЛА в Саратовской области
Сотрудник МЧС на месте возгорания на предприятии из-за атаки БПЛА в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Сотрудник МЧС на месте возгорания на предприятии из-за атаки БПЛА в Саратовской области
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САМАРА, 9 янв - РИА Новости. Имеющихся сил и средств достаточно для тушения пожара в Энгельсе в Саратовской области после атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Ранее Бусаргин сообщал, что в среду ночью Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе. Из-за увеличения площади пожара на предприятии в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. При ликвидации возгорания двое сотрудников пожарной службы МЧС России погибли, один специалист был госпитализирован.
"На месте возгорания в Энгельсе сегодня провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием заместителя руководителя МЧС России Ильи Денисова. Специалисты обеспечены всем необходимым, в том числе горячим питанием. Дополнительно ничего не требуется. Имеющихся на объекте сил и средств достаточно, при необходимости направляется дополнительная техника", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что для завершения процесса выгорания требуется определенное время. Ситуация находится на контроле.
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ПроисшествияЭнгельсРоссияСаратовская областьРоман БусаргинИлья ДенисовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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