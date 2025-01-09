https://ria.ru/20250109/brazilija-1993027442.html
G1: в Бразилии на пляже потерпел крушение бизнес-джет, пилот погиб
G1: в Бразилии на пляже потерпел крушение бизнес-джет, пилот погиб - РИА Новости, 09.01.2025
G1: в Бразилии на пляже потерпел крушение бизнес-джет, пилот погиб
Небольшой бизнес-джет загорелся после того как выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) на пляж в бразильском штате Сан-Паулу, его пилот погиб,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T23:37:00+03:00
2025-01-09T23:37:00+03:00
2025-01-09T23:37:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Небольшой бизнес-джет загорелся после того как выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) на пляж в бразильском штате Сан-Паулу, его пилот погиб, сообщает издание G1. На опубликованном видео видно, как самолет на большой скорости выезжает за пределы ВПП в аэропорту города Убатуба и останавливается на пляже в зоне прибоя, уже объятый пламенем. На борту самолета кроме пилота находились четверо пассажиров. "Пилот погиб, пара и двое детей были извлечены из самолета живыми и доставлены в больницу", - сообщает издание. Представитель управляющей компании аэропорта сообщил о двух людях, пострадавших на берегу. Он также заявил о плохих погодных условиях и скользкой взлетно-посадочной полосе. Мексиканский авиационный портал Transponder1200 сообщает, что на пляже Убатубы разбился лёгкий реактивный самолёт деловой авиации Cessna 525 CitationJet.
https://ria.ru/20240914/samolet-1972660190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сан-паулу (город), бразилия
В мире, Сан-Паулу (город), Бразилия
G1: в Бразилии на пляже потерпел крушение бизнес-джет, пилот погиб
G1: пилот погиб и 6 человек ранены при аварии бизнес-джета на пляже в Бразилии