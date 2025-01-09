https://ria.ru/20250109/bpla-1992976434.html

В Краснодарском крае при атаке БПЛА пострадали семь домов

В Краснодарском крае при атаке БПЛА пострадали семь домов - РИА Новости, 09.01.2025

В Краснодарском крае при атаке БПЛА пострадали семь домов

Повреждения в семи домовладениях были обнаружены в станице Петровской Краснодарского края после атаки БПЛА, сообщает администрация Славянского района. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:55:00+03:00

2025-01-09T16:55:00+03:00

2025-01-09T16:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

краснодарский край

славянский район

вениамин кондратьев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КРАСНОДАР, 9 янв - РИА Новости. Повреждения в семи домовладениях были обнаружены в станице Петровской Краснодарского края после атаки БПЛА, сообщает администрация Славянского района. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в станице Петровской Славянского района в частном домовладении повреждены подводящий газопровод и кровля, выбиты окна. Пострадавших нет. "Обследованы дома в станице Петровской, пострадавшие от обломков БПЛА. Обнаружены повреждения в семи домовладениях. Повреждены крыши, навесы, автомобили. В одном домовладении выбиты окна", - говорится в Telegram-канале администрации. Отмечается также, что готовятся сметы на ремонт, помощь людям на восстановление имущества будет оказана в кратчайшие сроки. По данным Минобороны РФ, за ночь над территорией Краснодарского края были уничтожены девять украинских беспилотников.

https://ria.ru/20250108/busargin-1992784447.html

краснодарский край

славянский район

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краснодарский край, славянский район, вениамин кондратьев, министерство обороны рф (минобороны рф)