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В Краснодарском крае при атаке БПЛА пострадали семь домов
В Краснодарском крае при атаке БПЛА пострадали семь домов - РИА Новости, 09.01.2025
В Краснодарском крае при атаке БПЛА пострадали семь домов
Повреждения в семи домовладениях были обнаружены в станице Петровской Краснодарского края после атаки БПЛА, сообщает администрация Славянского района. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:55:00+03:00
2025-01-09T16:55:00+03:00
2025-01-09T16:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодарский край
славянский район
вениамин кондратьев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КРАСНОДАР, 9 янв - РИА Новости. Повреждения в семи домовладениях были обнаружены в станице Петровской Краснодарского края после атаки БПЛА, сообщает администрация Славянского района. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в станице Петровской Славянского района в частном домовладении повреждены подводящий газопровод и кровля, выбиты окна. Пострадавших нет. "Обследованы дома в станице Петровской, пострадавшие от обломков БПЛА. Обнаружены повреждения в семи домовладениях. Повреждены крыши, навесы, автомобили. В одном домовладении выбиты окна", - говорится в Telegram-канале администрации. Отмечается также, что готовятся сметы на ремонт, помощь людям на восстановление имущества будет оказана в кратчайшие сроки. По данным Минобороны РФ, за ночь над территорией Краснодарского края были уничтожены девять украинских беспилотников.
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краснодарский край, славянский район, вениамин кондратьев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Славянский район, Вениамин Кондратьев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Краснодарском крае при атаке БПЛА пострадали семь домов
В станице Петровской после атаки БПЛА обнаружили повреждения в семи домах