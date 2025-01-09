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Украинский беспилотник атаковал автомобиль коммунальных служб в Горловке - РИА Новости, 09.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:43 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/bpla-1992918079.html
Украинский беспилотник атаковал автомобиль коммунальных служб в Горловке
Украинский беспилотник атаковал автомобиль коммунальных служб в Горловке - РИА Новости, 09.01.2025
Украинский беспилотник атаковал автомобиль коммунальных служб в Горловке
Украинский беспилотник в четверг атаковал автомобиль коммунальных служб в Горловке в ДНР, обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:43:00+03:00
2025-01-09T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинский беспилотник в четверг атаковал автомобиль коммунальных служб в Горловке в ДНР, обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Иван Приходько. "Украинские неонацисты атаковали автотранспортное средство одного из коммунальных предприятий беспилотным летательным аппаратом. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько в Telegram-канале. Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики сообщило, что в 10.40 мск беспилотник ВСУ сбросил боеприпас в Центрально-Городском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250107/gorlovka-1992727741.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник атаковал автомобиль коммунальных служб в Горловке

Мэр Приходько: беспилотник ВСУ атаковал машину коммунальных служб в Горловке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Беспилотник ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинский беспилотник в четверг атаковал автомобиль коммунальных служб в Горловке в ДНР, обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Украинские неонацисты атаковали автотранспортное средство одного из коммунальных предприятий беспилотным летательным аппаратом. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько в Telegram-канале.
Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики сообщило, что в 10.40 мск беспилотник ВСУ сбросил боеприпас в Центрально-Городском районе Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Число пострадавших при обстрелах Горловки увеличилось до шести
7 января, 11:06
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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