https://ria.ru/20250109/bpla-1992918079.html

Украинский беспилотник атаковал автомобиль коммунальных служб в Горловке

Украинский беспилотник атаковал автомобиль коммунальных служб в Горловке - РИА Новости, 09.01.2025

Украинский беспилотник атаковал автомобиль коммунальных служб в Горловке

Украинский беспилотник в четверг атаковал автомобиль коммунальных служб в Горловке в ДНР, обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T12:43:00+03:00

2025-01-09T12:43:00+03:00

2025-01-09T12:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221362_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_9e9798c5f645506634cd3ed34a5ea11d.jpg

ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинский беспилотник в четверг атаковал автомобиль коммунальных служб в Горловке в ДНР, обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Иван Приходько. "Украинские неонацисты атаковали автотранспортное средство одного из коммунальных предприятий беспилотным летательным аппаратом. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько в Telegram-канале. Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики сообщило, что в 10.40 мск беспилотник ВСУ сбросил боеприпас в Центрально-Городском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250107/gorlovka-1992727741.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины