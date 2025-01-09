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Украинский беспилотник атаковал автомобиль коммунальных служб в Горловке
Украинский беспилотник атаковал автомобиль коммунальных служб в Горловке - РИА Новости, 09.01.2025
Украинский беспилотник атаковал автомобиль коммунальных служб в Горловке
Украинский беспилотник в четверг атаковал автомобиль коммунальных служб в Горловке в ДНР, обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:43:00+03:00
2025-01-09T12:43:00+03:00
2025-01-09T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинский беспилотник в четверг атаковал автомобиль коммунальных служб в Горловке в ДНР, обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Иван Приходько. "Украинские неонацисты атаковали автотранспортное средство одного из коммунальных предприятий беспилотным летательным аппаратом. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько в Telegram-канале. Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики сообщило, что в 10.40 мск беспилотник ВСУ сбросил боеприпас в Центрально-Городском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник атаковал автомобиль коммунальных служб в Горловке
Мэр Приходько: беспилотник ВСУ атаковал машину коммунальных служб в Горловке