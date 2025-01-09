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В Краснодарском крае дрон ВСУ повредил частный дом, заявил губернатор

В Краснодарском крае дрон ВСУ повредил частный дом, заявил губернатор - РИА Новости, 09.01.2025

В Краснодарском крае дрон ВСУ повредил частный дом, заявил губернатор

В результате падения обломков БПЛА в кубанской станице Петровской повреждено частное домовладение, пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T08:19:00+03:00

2025-01-09T08:19:00+03:00

2025-01-09T08:38:00+03:00

бпла

происшествия

краснодарский край

славянский район

вениамин кондратьев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КРАСНОДАР, 9 янв - РИА Новости. В результате падения обломков БПЛА в кубанской станице Петровской повреждено частное домовладение, пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Этой ночью силы киевского режима с помощью беспилотников пытались атаковать гражданские объекты на территории Краснодарского края. В результате падения обломков БПЛА в станице Петровской Славянского района в частном домовладении поврежден подводящий газопровод, кровля и выбиты окна. Пострадавших нет, расселение не требуется", - говорится в Telegram-канале губернатора.По словам Кондратьева, на месте задействованы экстренные и специальные службы. Главе муниципалитета поручено помочь жителям с восстановлением поврежденного имущества.Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь над территорией Краснодарского края были уничтожены девять украинских беспилотников.

https://ria.ru/20250108/engels-1992834461.html

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бпла, происшествия, краснодарский край, славянский район, вениамин кондратьев, министерство обороны рф (минобороны рф)