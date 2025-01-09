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В Краснодарском крае дрон ВСУ повредил частный дом, заявил губернатор - РИА Новости, 09.01.2025
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08:19 09.01.2025 (обновлено: 08:38 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/bpla-1992880827.html
В Краснодарском крае дрон ВСУ повредил частный дом, заявил губернатор
В Краснодарском крае дрон ВСУ повредил частный дом, заявил губернатор - РИА Новости, 09.01.2025
В Краснодарском крае дрон ВСУ повредил частный дом, заявил губернатор
В результате падения обломков БПЛА в кубанской станице Петровской повреждено частное домовладение, пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T08:19:00+03:00
2025-01-09T08:38:00+03:00
бпла
происшествия
краснодарский край
славянский район
вениамин кондратьев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КРАСНОДАР, 9 янв - РИА Новости. В результате падения обломков БПЛА в кубанской станице Петровской повреждено частное домовладение, пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Этой ночью силы киевского режима с помощью беспилотников пытались атаковать гражданские объекты на территории Краснодарского края. В результате падения обломков БПЛА в станице Петровской Славянского района в частном домовладении поврежден подводящий газопровод, кровля и выбиты окна. Пострадавших нет, расселение не требуется", - говорится в Telegram-канале губернатора.По словам Кондратьева, на месте задействованы экстренные и специальные службы. Главе муниципалитета поручено помочь жителям с восстановлением поврежденного имущества.Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь над территорией Краснодарского края были уничтожены девять украинских беспилотников.
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бпла, происшествия, краснодарский край, славянский район, вениамин кондратьев, министерство обороны рф (минобороны рф)
БПЛА, Происшествия, Краснодарский край, Славянский район, Вениамин Кондратьев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Краснодарском крае дрон ВСУ повредил частный дом, заявил губернатор

В результате падения обломков БПЛА в станице Петровской поврежден частный дом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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КРАСНОДАР, 9 янв - РИА Новости. В результате падения обломков БПЛА в кубанской станице Петровской повреждено частное домовладение, пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Этой ночью силы киевского режима с помощью беспилотников пытались атаковать гражданские объекты на территории Краснодарского края. В результате падения обломков БПЛА в станице Петровской Славянского района в частном домовладении поврежден подводящий газопровод, кровля и выбиты окна. Пострадавших нет, расселение не требуется", - говорится в Telegram-канале губернатора.
По словам Кондратьева, на месте задействованы экстренные и специальные службы. Главе муниципалитета поручено помочь жителям с восстановлением поврежденного имущества.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь над территорией Краснодарского края были уничтожены девять украинских беспилотников.
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БПЛАПроисшествияКраснодарский крайСлавянский районВениамин КондратьевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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