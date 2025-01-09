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"Это мерзость". На Западе высказались об отношении Байдена к Украине - РИА Новости, 09.01.2025
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15:35 09.01.2025 (обновлено: 15:51 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/bouz-1992956970.html
"Это мерзость". На Западе высказались об отношении Байдена к Украине
"Это мерзость". На Западе высказались об отношении Байдена к Украине - РИА Новости, 09.01.2025
"Это мерзость". На Западе высказались об отношении Байдена к Украине
Действия Джо Байдена, который на фоне бушующих в Калифорнии пожаров продолжает отправлять деньги Киеву, демонстрирует его презрение как к американцам, так и к... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:35:00+03:00
2025-01-09T15:51:00+03:00
в мире
украина
сша
калифорния
чей боуз
джо байден
нато
сергей лавров
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Действия Джо Байдена, который на фоне бушующих в Калифорнии пожаров продолжает отправлять деньги Киеву, демонстрирует его презрение как к американцам, так и к украинцам, которым помощь Вашингтона стоила жизни, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Последнее оскорбление от человека (президента США Джо Байдена — прим. ред.), который не проявил ничего, кроме презрения к народу США и миллионам погибших на Украине. Его собственная страна буквально горит, в то время как он отправляет миллиарды диктатору. Это мерзко", — считает он.В Калифорнии сейчас четыре активных возгорания, которые уже унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие. В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.Наиболее разрушительным из них стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более 2 тысяч гектаров. Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей. Локализовать возгорание пока не удалось. По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.Как отметили в Белом доме, оценка причиненного Калифорнии ущерба от пожаров еще продолжается, и в дальнейшем помощь может быть расширена на другие районы и иные разновидности поддержки.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на два высокопоставленных военных источника сообщило, что администрация президента США Джо Байдена намерена выделить финальный пакет помощи Украине 9 января. Точная сумма намеченного пакета неизвестна, однако в нее не будут включены все оставшиеся из одобренных конгрессом средств — 4 миллиарда долларов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250109/bayden-1992893012.html
https://ria.ru/20250109/bayden-1992873459.html
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в мире, украина, сша, калифорния, чей боуз, джо байден, нато, сергей лавров, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Украина, США, Калифорния, Чей Боуз, Джо Байден, НАТО, Сергей Лавров, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
"Это мерзость". На Западе высказались об отношении Байдена к Украине

Боуз: Байден отправляет деньги Киеву, пока его страна горит

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Действия Джо Байдена, который на фоне бушующих в Калифорнии пожаров продолжает отправлять деньги Киеву, демонстрирует его презрение как к американцам, так и к украинцам, которым помощь Вашингтона стоила жизни, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Последнее оскорбление от человека (президента США Джо Байдена — прим. ред.), который не проявил ничего, кроме презрения к народу США и миллионам погибших на Украине. Его собственная страна буквально горит, в то время как он отправляет миллиарды диктатору. Это мерзко", — считает он.
Тушение пожара в Голливуде - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
На Байдена набросились из-за его хода по Украине на фоне ЧП в Калифорнии
Вчера, 10:05
В Калифорнии сейчас четыре активных возгорания, которые уже унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие. В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.
Наиболее разрушительным из них стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более 2 тысяч гектаров. Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей. Локализовать возгорание пока не удалось. По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
Как отметили в Белом доме, оценка причиненного Калифорнии ущерба от пожаров еще продолжается, и в дальнейшем помощь может быть расширена на другие районы и иные разновидности поддержки.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на два высокопоставленных военных источника сообщило, что администрация президента США Джо Байдена намерена выделить финальный пакет помощи Украине 9 января. Точная сумма намеченного пакета неизвестна, однако в нее не будут включены все оставшиеся из одобренных конгрессом средств — 4 миллиарда долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии
Вчера, 04:45
 
В миреУкраинаСШАКалифорнияЧей БоузДжо БайденНАТОСергей ЛавровЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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