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На Западе высмеяли перестановки в Пентагоне из-за Украины

На Западе высмеяли перестановки в Пентагоне из-за Украины - РИА Новости, 09.01.2025

На Западе высмеяли перестановки в Пентагоне из-за Украины

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял отставку ведущего координатора поставок оружия Украине от Пентагона Лоры Купер. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T09:49:00+03:00

2025-01-09T09:49:00+03:00

2025-01-09T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял отставку ведущего координатора поставок оружия Украине от Пентагона Лоры Купер."Крысы бегут с тонущего корабля", — прокомментировал он новость о ее уходе.Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Президент Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, а также провести демилитаризацию и денацификацию и принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Владимир Путин упомянул и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20250108/pentagon-1992859094.html

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