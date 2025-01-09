Рейтинг@Mail.ru
На Западе высмеяли перестановки в Пентагоне из-за Украины - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:49 09.01.2025 (обновлено: 12:31 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/bouz-1992888956.html
На Западе высмеяли перестановки в Пентагоне из-за Украины
На Западе высмеяли перестановки в Пентагоне из-за Украины - РИА Новости, 09.01.2025
На Западе высмеяли перестановки в Пентагоне из-за Украины
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял отставку ведущего координатора поставок оружия Украине от Пентагона Лоры Купер. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T09:49:00+03:00
2025-01-09T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
чей боуз
пентагон
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/43/1511234312_0:201:2611:1669_1920x0_80_0_0_a14d66e9cc998ccc1cb846a3d5fe3580.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял отставку ведущего координатора поставок оружия Украине от Пентагона Лоры Купер."Крысы бегут с тонущего корабля", — прокомментировал он новость о ее уходе.Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Президент Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, а также провести демилитаризацию и денацификацию и принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Владимир Путин упомянул и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20250108/pentagon-1992859094.html
https://ria.ru/20250108/ssha-1992864353.html
украина
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/43/1511234312_59:0:2551:1869_1920x0_80_0_0_044805b84003d483b1e7bc30b81a35cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, москва, чей боуз, пентагон, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Чей Боуз, Пентагон, США
На Западе высмеяли перестановки в Пентагоне из-за Украины

Боуз: отставка ведущего специалиста Пентагона по Украине показала страх США

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял отставку ведущего координатора поставок оружия Украине от Пентагона Лоры Купер.
"Крысы бегут с тонущего корабля", — прокомментировал он новость о ее уходе.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
США на Украине исходят из того, что Россия не сдастся, заявил Пентагон
8 января, 22:34
Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, а также провести демилитаризацию и денацификацию и принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Владимир Путин упомянул и отмену санкций против России.
Сгоревшая украинская военная техника - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
США не будут диктовать Киеву условия завершения конфликта, заявил Пентагон
8 января, 23:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваЧей БоузПентагонСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала