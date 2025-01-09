https://ria.ru/20250109/biometrija-1992885472.html

Более половины россиян используют биометрию для разблокировки девайсов

Более половины россиян используют биометрию для разблокировки девайсов - РИА Новости, 09.01.2025

Более половины россиян используют биометрию для разблокировки девайсов

Более половины россиян используют биометрию для разблокировки девайсов и приложений, сообщила РИА Новости пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T09:20:00+03:00

2025-01-09T09:20:00+03:00

2025-01-09T09:20:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Более половины россиян используют биометрию для разблокировки девайсов и приложений, сообщила РИА Новости пресс-служба ВТБ. "64% россиян используют или хотя бы однажды пользовались разблокировкой или подтверждением действий на разных устройствах по отпечатку пальца или лицу, следует из опроса ВТБ", - говорится в сообщении пресс-службы. Результаты исследования показали, что 55% россиян регулярно пользуются разблокировкой или подтверждением действий по отпечатку пальца или по лицу на смартфонах, ноутбуках и других устройствах. Еще 9% использовали биометрический сервис хотя бы однажды. Активнее всего этот функционал применяют жители Уральского (60%), Южного (59%) и Сибирского федеральных округов (58%). Треть опрошенных, или 34%, сдавали биометрию в многофункциональных центрах (МФЦ), на Госуслугах или в отделениях банков. При этом среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга этот показатель выше - 39%. Чаще всего биометрию сдавали для получения заграничных паспортов нового поколения - об этом сообщили 24% россиян (в Москве - 36%, в Санкт-Петербурге - 35%). Оказалось, что в Сибирском округе меньше всего обладателей паспортов нового поколения. В госструктурах, на работе или в визовых центрах других стран сдавали биометрию 36% россиян. "Почти 40% опрошенных проходили через биометрические терминалы - на таможне или в бизнес-залах аэропортов (19%), на работе (12%), в другом месте (8%)", - указывается в сообщении. Появившимися в 2024 году способами оплаты по лицу через биометрические терминалы хотя бы раз пользовались 25% россиян и еще 5% используют постоянно. Половина опрошенных заметили, что биометрических сервисов вокруг становится больше, говорится в сообщении. Пробовали сами или видели, как ими пользуются окружающие, 50% россиян (56% в Центральном округе, 55% - в Москве и Санкт-Петербурге), и как минимум слышали об этом или встречали в интернете информацию об этих сервисах еще 39%. Никогда не сталкивались или не слышали о таких услугах 11% опрошенных. Опрос проведен ВТБ с 12 по 20 декабря 2024 года среди 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20241212/t-bank-1988835458.html

https://ria.ru/20241205/rossija-1987452850.html

https://ria.ru/20241113/kabmin-1983634622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, москва, санкт-петербург, уральский