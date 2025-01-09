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Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника
Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 09.01.2025
Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника
Еще два украинских БПЛА самолетного типа уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T23:16:00+03:00
2025-01-09T23:16:00+03:00
2025-01-09T23:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Еще два украинских БПЛА самолетного типа уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее он сообщал об уничтожении в регионе БПЛА самолетного типа, пострадавших не было. "Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в Telegram-канале. Оперативные и экстренные службы, по его словам, работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника
Богомаз: силы ПВО сбили над территорией Брянской области 2 БПЛА самолетного типа