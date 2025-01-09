https://ria.ru/20250109/bespilotniki-1993026570.html

Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника

Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 09.01.2025

Над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника

Еще два украинских БПЛА самолетного типа уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T23:16:00+03:00

2025-01-09T23:16:00+03:00

2025-01-09T23:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Еще два украинских БПЛА самолетного типа уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее он сообщал об уничтожении в регионе БПЛА самолетного типа, пострадавших не было. "Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в Telegram-канале. Оперативные и экстренные службы, по его словам, работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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Наталья Макарова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)