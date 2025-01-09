https://ria.ru/20250109/bespilotniki-1992879135.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.01.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над тремя российскими регионами 15 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T07:30:00+03:00

2025-01-09T07:30:00+03:00

2025-01-09T08:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238648_0:203:2921:1846_1920x0_80_0_0_4344ea591f88c74950ca02c347c837dd.jpg

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над тремя российскими регионами 15 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппарата", — отметили в ведомстве.Из них:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают большинство дронов противника.

https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992874759.html

белгородская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, белгородская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)