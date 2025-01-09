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Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.01.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над тремя российскими регионами 15 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T07:30:00+03:00
2025-01-09T07:30:00+03:00
2025-01-09T08:56:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над тремя российскими регионами 15 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппарата", — отметили в ведомстве.Из них:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают большинство дронов противника.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 15 БПЛА ВСУ над тремя регионами России