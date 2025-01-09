Рейтинг@Mail.ru
Российские беспилотники уничтожили РСЗО "Град" ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 09.01.2025 (обновлено: 08:44 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/bespilotniki-1992874403.html
Российские беспилотники уничтожили РСЗО "Град" ВСУ в Херсонской области
Российские беспилотники уничтожили РСЗО "Град" ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 09.01.2025
Российские беспилотники уничтожили РСЗО "Град" ВСУ в Херсонской области
Расчет операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) артиллерийского соединения ВДВ уничтожил реактивную систему залпового огня "Град" украинских войск на РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T05:13:00+03:00
2025-01-09T08:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992881831_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2788f55dec1082daa886753b7ff7bb96.jpg
ГЕНИЧЕСК, 9 янв - РИА Новости. Расчет операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) артиллерийского соединения ВДВ уничтожил реактивную систему залпового огня "Град" украинских войск на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После запуска "Ланцета" барражирующий боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки Днепр. Параллельно оператор разведывательного беспилотника Zala приступил к разведке целей и определил приоритетную - РСЗО БМ-21 "Град" ВСУ. Она была замаскирована и вела огонь по мирному населению левого берега Днепра Херсонской области. Профессионально управляя "Ланцетом" оператор подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение", - сообщили в военном ведомстве. После прямого попадания реактивная установка противника была уничтожена. Только на данном участке фронта подразделения БПЛА артиллерийского соединения ВДВ уничтожили не один десяток орудий, реактивных систем залпового огня, установок ПВО и других видов боевой техники ВСУ как советского, так и западного производства. В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации группировки "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения артиллерии и боевой техники противника.
https://ria.ru/20250108/bespilotniki-1992859669.html
https://ria.ru/20250108/svo-1992849637.html
днепр (город)
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Расчет операторов БПЛА уничтожил реактивную систему залпового огня "Град"
Расчет операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) артиллерийского соединения ВДВ уничтожил реактивную систему залпового огня "Град" украинской армии на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. 
2025-01-09T05:13
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992881831_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3f297d378e01a76a3137ced6fe030d6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепр (город), херсонская область , воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские беспилотники уничтожили РСЗО "Град" ВСУ в Херсонской области

Минобороны: операторы БПЛА уничтожили РСЗО "Град" ВСУ на правобережье Днепра

Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 9 янв - РИА Новости. Расчет операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) артиллерийского соединения ВДВ уничтожил реактивную систему залпового огня "Град" украинских войск на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"После запуска "Ланцета" барражирующий боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки Днепр. Параллельно оператор разведывательного беспилотника Zala приступил к разведке целей и определил приоритетную - РСЗО БМ-21 "Град" ВСУ. Она была замаскирована и вела огонь по мирному населению левого берега Днепра Херсонской области. Профессионально управляя "Ланцетом" оператор подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение", - сообщили в военном ведомстве.
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Над Белгородом сбили несколько украинских беспилотников
Вчера, 22:41
После прямого попадания реактивная установка противника была уничтожена.
Только на данном участке фронта подразделения БПЛА артиллерийского соединения ВДВ уничтожили не один десяток орудий, реактивных систем залпового огня, установок ПВО и других видов боевой техники ВСУ как советского, так и западного производства.
В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации группировки "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения артиллерии и боевой техники противника.
Украинские военные под Артемовском (Бахмутом) - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
"Мрачная история". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО
Вчера, 20:39
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала