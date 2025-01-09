https://ria.ru/20250109/bespilotniki-1992874403.html

Российские беспилотники уничтожили РСЗО "Град" ВСУ в Херсонской области

Российские беспилотники уничтожили РСЗО "Град" ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 09.01.2025

Российские беспилотники уничтожили РСЗО "Град" ВСУ в Херсонской области

Расчет операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) артиллерийского соединения ВДВ уничтожил реактивную систему залпового огня "Град" украинских войск на РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T05:13:00+03:00

2025-01-09T05:13:00+03:00

2025-01-09T08:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 9 янв - РИА Новости. Расчет операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) артиллерийского соединения ВДВ уничтожил реактивную систему залпового огня "Град" украинских войск на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После запуска "Ланцета" барражирующий боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки Днепр. Параллельно оператор разведывательного беспилотника Zala приступил к разведке целей и определил приоритетную - РСЗО БМ-21 "Град" ВСУ. Она была замаскирована и вела огонь по мирному населению левого берега Днепра Херсонской области. Профессионально управляя "Ланцетом" оператор подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение", - сообщили в военном ведомстве. После прямого попадания реактивная установка противника была уничтожена. Только на данном участке фронта подразделения БПЛА артиллерийского соединения ВДВ уничтожили не один десяток орудий, реактивных систем залпового огня, установок ПВО и других видов боевой техники ВСУ как советского, так и западного производства. В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации группировки "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения артиллерии и боевой техники противника.

https://ria.ru/20250108/bespilotniki-1992859669.html

https://ria.ru/20250108/svo-1992849637.html

днепр (город)

херсонская область

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Расчет операторов БПЛА уничтожил реактивную систему залпового огня "Град" Расчет операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) артиллерийского соединения ВДВ уничтожил реактивную систему залпового огня "Град" украинской армии на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. 2025-01-09T05:13 true PT0M52S

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днепр (город), херсонская область , воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)