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Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 09.01.2025
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Беспилотник самолетного типа уничтожили над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T22:40:00+03:00
2025-01-09T22:40:00+03:00
2025-01-09T22:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожили над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Богомаз: ПВО уничтожили над Брянской областью беспилотник самолетного типа ВСУ