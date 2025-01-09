https://ria.ru/20250109/bayden-1992921883.html

СМИ: Байден может объявить о новых санкциях до конца недели

СМИ: Байден может объявить о новых санкциях до конца недели - РИА Новости, 09.01.2025

СМИ: Байден может объявить о новых санкциях до конца недели

Президент США Джо Байден может объявить о новых санкциях против России на этой неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T13:08:00+03:00

2025-01-09T13:08:00+03:00

2025-01-09T13:25:00+03:00

россия

джо байден

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санкции в отношении россии

в мире

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владимир путин

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден может объявить о новых санкциях против России на этой неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника."Байден, как ожидается, объявит о новых санкциях в отношении российской экономики на этой неделе в рамках мер по поддержке военных усилий Киева против Москвы перед тем, как (избранный президент США - ред.) Дональд Трамп займет должность", - передает агентство в четверг.По словам собеседника агентства, подробностей об этих санкциях пока нет, но помощники Байдена информируют помощников Трампа о шагах, которые они предпринимают.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. -0-

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, джо байден, сша, санкции в отношении россии, в мире, дональд трамп, владимир путин