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СМИ: Байден может объявить о новых санкциях до конца недели - РИА Новости, 09.01.2025
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13:08 09.01.2025 (обновлено: 13:25 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/bayden-1992921883.html
СМИ: Байден может объявить о новых санкциях до конца недели
СМИ: Байден может объявить о новых санкциях до конца недели - РИА Новости, 09.01.2025
СМИ: Байден может объявить о новых санкциях до конца недели
Президент США Джо Байден может объявить о новых санкциях против России на этой неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:08:00+03:00
2025-01-09T13:25:00+03:00
россия
джо байден
сша
санкции в отношении россии
в мире
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден может объявить о новых санкциях против России на этой неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника."Байден, как ожидается, объявит о новых санкциях в отношении российской экономики на этой неделе в рамках мер по поддержке военных усилий Киева против Москвы перед тем, как (избранный президент США - ред.) Дональд Трамп займет должность", - передает агентство в четверг.По словам собеседника агентства, подробностей об этих санкциях пока нет, но помощники Байдена информируют помощников Трампа о шагах, которые они предпринимают.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. -0-
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россия, джо байден, сша, санкции в отношении россии, в мире, дональд трамп, владимир путин
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СМИ: Байден может объявить о новых санкциях до конца недели

Рейтер: Байден может объявить о новых санкциях против России до конца недели

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден может объявить о новых санкциях против России на этой неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
«
"Байден, как ожидается, объявит о новых санкциях в отношении российской экономики на этой неделе в рамках мер по поддержке военных усилий Киева против Москвы перед тем, как (избранный президент США - ред.) Дональд Трамп займет должность", - передает агентство в четверг.
По словам собеседника агентства, подробностей об этих санкциях пока нет, но помощники Байдена информируют помощников Трампа о шагах, которые они предпринимают.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. -0-
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