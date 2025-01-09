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На Байдена набросились из-за его хода по Украине на фоне ЧП в Калифорнии - РИА Новости, 09.01.2025
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10:05 09.01.2025 (обновлено: 11:19 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/bayden-1992893012.html
На Байдена набросились из-за его хода по Украине на фоне ЧП в Калифорнии
На Байдена набросились из-за его хода по Украине на фоне ЧП в Калифорнии - РИА Новости, 09.01.2025
На Байдена набросились из-за его хода по Украине на фоне ЧП в Калифорнии
Президент США Джо Байден готов помогать Украине, а не жителям Калифорнии на фоне пожаров, пожаловался американский телеведущий и политический активист Чарли... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T10:05:00+03:00
2025-01-09T11:19:00+03:00
в мире
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лос-анджелес
джо байден
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден готов помогать Украине, а не жителям Калифорнии на фоне пожаров, пожаловался американский телеведущий и политический активист Чарли Кирк в социальной сети X."В день, когда американцы в Лос-Анджелесе, наблюдающие за горением их домов, питомцев и предприятий, нуждаются в небольшой помощи, администрация Байдена готовится отправить Украине очередной пакет в размере 500 миллионов долларов", — написал Кирк.По его словам, именно из-за таких решений демократы потерпели поражение в американских выборах 2024 года.В Калифорнии сейчас четыре активных возгорания, которые уже унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие. В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.Наиболее разрушительным из них стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более 2 тысяч гектаров. Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей. Локализовать возгорание пока не удалось. По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.Как отметили в Белом доме, оценка причиненного Калифорнии ущерба от пожаров еще продолжается, и в дальнейшем помощь может быть расширена на другие районы и иные разновидности поддержки.
https://ria.ru/20250109/mask-1992879245.html
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в мире, калифорния, украина, лос-анджелес, джо байден, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Калифорния, Украина, Лос-Анджелес, Джо Байден, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
На Байдена набросились из-за его хода по Украине на фоне ЧП в Калифорнии

Ведущий Кирк раскритиковал Байдена за помощь Киеву на фоне пожаров в Калифорнии

© AP Photo / Ethan SwopeТушение пожара в Голливуде
Тушение пожара в Голливуде - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Ethan Swope
Тушение пожара в Голливуде
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден готов помогать Украине, а не жителям Калифорнии на фоне пожаров, пожаловался американский телеведущий и политический активист Чарли Кирк в социальной сети X.
«
"В день, когда американцы в Лос-Анджелесе, наблюдающие за горением их домов, питомцев и предприятий, нуждаются в небольшой помощи, администрация Байдена готовится отправить Украине очередной пакет в размере 500 миллионов долларов", — написал Кирк.
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Маск согласился с тем, что власти Калифорнии худшие в США
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По его словам, именно из-за таких решений демократы потерпели поражение в американских выборах 2024 года.
В Калифорнии сейчас четыре активных возгорания, которые уже унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие. В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.
Наиболее разрушительным из них стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более 2 тысяч гектаров. Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей. Локализовать возгорание пока не удалось. По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.
Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
Как отметили в Белом доме, оценка причиненного Калифорнии ущерба от пожаров еще продолжается, и в дальнейшем помощь может быть расширена на другие районы и иные разновидности поддержки.
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В миреКалифорнияУкраинаЛос-АнджелесДжо БайденЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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