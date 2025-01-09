https://ria.ru/20250109/bayden-1992873459.html
Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии
Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии - РИА Новости, 09.01.2025
Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии
Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии, чтобы помочь местным властям справиться с последствиями бушующих в штате сильнейших... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T04:45:00+03:00
2025-01-09T04:45:00+03:00
2025-01-09T08:52:00+03:00
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лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии, чтобы помочь местным властям справиться с последствиями бушующих в штате сильнейших пожаров, сообщил Белый дом. "Люди смогут получить гранты на временное жилье, ремонт домов, низкопроцентные кредиты для покрытия ущерба, не покрываемого страховкой, а также другую поддержку для восстановления своих хозяйств и бизнеса", – говорится в заявлении администрации.Это решение откроет доступ к федеральной помощи для жителей округа Лос-Анджелес. Федеральную помощь также направят местным властям, равно как и некоторым некоммерческим организациям для проведения аварийных работ. Кроме того, деньги потратят на меры по предотвращению стихийных бедствий по всему штату в будущем.Ответственным за координацию помощи назначили представителя Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) Кёртиса Брауна.Как отметили в Белом доме, оценка причиненного Калифорнии ущерба от пожаров еще продолжается, и помощь может быть расширена на другие районы и иные разновидности поддержки.Байден на фоне пожаров также отменил запланированный ранее визит в Италию, чтобы сосредоточить усилия на координации мер реагирования на пожары, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.В Калифорнии сейчас бушуют четыре крупных пожара, которые уже унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие. В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. Наиболее разрушительным из них стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более двух тысяч гектаров. Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей. Локализовать возгорание пока не удалось. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более десяти тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.
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в мире, калифорния, лос-анджелес, сша, джо байден, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Калифорния, Лос-Анджелес, США, Джо Байден, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии
Белый дом: Байден ввел режим масштабного бедствия в Калифорнии из-за пожаров
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии, чтобы помочь местным властям справиться с последствиями бушующих в штате сильнейших пожаров, сообщил Белый дом.
«
"Люди смогут получить гранты на временное жилье, ремонт домов, низкопроцентные кредиты для покрытия ущерба, не покрываемого страховкой, а также другую поддержку для восстановления своих хозяйств и бизнеса", – говорится в заявлении администрации.
Это решение откроет доступ к федеральной помощи для жителей округа Лос-Анджелес
.
Федеральную помощь также направят местным властям, равно как и некоторым некоммерческим организациям для проведения аварийных работ. Кроме того, деньги потратят на меры по предотвращению стихийных бедствий по всему штату в будущем.
Ответственным за координацию помощи назначили представителя Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) Кёртиса Брауна.
Как отметили в Белом доме, оценка причиненного Калифорнии
ущерба от пожаров еще продолжается, и помощь может быть расширена на другие районы и иные разновидности поддержки.
Байден на фоне пожаров также отменил запланированный ранее визит в Италию, чтобы сосредоточить усилия на координации мер реагирования на пожары, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В Калифорнии
сейчас бушуют четыре крупных пожара, которые уже унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие. В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.
Наиболее разрушительным из них стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более двух тысяч гектаров. Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей. Локализовать возгорание пока не удалось.
Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более десяти тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.