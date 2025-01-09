https://ria.ru/20250109/bayden-1992869403.html

СМИ: Байден планирует ограничить экспорт чипов ИИ до конца срока

СМИ: Байден планирует ограничить экспорт чипов ИИ до конца срока - РИА Новости, 09.01.2025

СМИ: Байден планирует ограничить экспорт чипов ИИ до конца срока

Президент США Джо Байден планирует ввести дополнительные ограничения на экспорт чипов искусственного интеллекта до завершения своего президентского срока, чтобы РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T02:13:00+03:00

2025-01-09T02:13:00+03:00

2025-01-09T02:31:00+03:00

технологии

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует ввести дополнительные ограничения на экспорт чипов искусственного интеллекта до завершения своего президентского срока, чтобы не допустить "попадания передовых технологий в руки РФ и КНР", передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Администрация президента Джо Байдена планирует ввести ещё один раунд ограничений на экспорт чипов искусственного интеллекта от таких компаний, как Nvidia Corp., всего за несколько дней до ухода с поста, что станет последним шагом в его усилиях по недопущению попадания передовых технологий в руки Китая и России", - говорится в сообщении. По данным источников агентства, США хотят ограничить продажу чипов ИИ, используемых в центрах обработки данных, как на уровне стран, так и компаний, с целью сосредоточить разработку ИИ "в дружественных странах" и заставить предприятия по всему миру соответствовать американским стандартам. В октябре агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что власти США рассматривают возможность введения ограничений на экспорт передовых чипов памяти для искусственного интеллекта (ИИ) в отношении ряда государств, в особенности стран Персидского залива. Отмечалось, что эти меры обусловлены интересами США в области национальной безопасности. Отмечается, что обсуждения еще находятся на ранней стадии и конкретные предложения пока не сформированы, однако за последние недели эта идея получила некоторое развитие. В министерстве коммерции КНР ранее заявили, что принятые 2 декабря меры США по контролю за экспортом полупроводников в Китай представляют угрозу стабильности глобальных производственных цепочек и цепочек поставок, а также "серьезно нарушают рыночные правила и международный торгово-экономический порядок". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241223/gaz-1990838010.html

https://ria.ru/20250108/ssha-1992782613.html

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технологии, россия, сша, китай, джо байден, владимир путин