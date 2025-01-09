https://ria.ru/20250109/bayden-1992867355.html
Байден забыл, какого пола родился ребенок у его внучки
Байден забыл, какого пола родился ребенок у его внучки - РИА Новости, 09.01.2025
Байден забыл, какого пола родился ребенок у его внучки
Президент США Джо Байден вновь проявил забывчивость и не смог вспомнить, какого пола родился ребенок у его внучки Наоми, сообщает пул Белого дома. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T00:53:00+03:00
2025-01-09T00:53:00+03:00
2025-01-09T06:11:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь проявил забывчивость и не смог вспомнить, какого пола родился ребенок у его внучки Наоми, сообщает пул Белого дома. Ранее 82-летний Байден заявил в интервью изданию USA Today, что 31-летняя дочь его сына Хантера Наоми в среду родит ребенка в Калифорнии с помощью кесарева сечения. "Хорошая новость в том, что с сегодняшнего дня я уже прадедушка... десятифунтовая девочка... мальчик", — заявил Байден журналистам пула, которые отметили, что он явно попытался исправиться в конце, но неясно, какая версия правильная. Они добавили, что будут искать разъяснений.Не смог президент и точно ответить на вопрос, сгорел ли в бушующих в Лос-Анджелесе пожарах дом его сына Хантера."Президент США, по-видимому, заявил, что изначально они считали, что дом его сына "сгорел дотла", но теперь появились признаки того, что он уцелел", — отмечают журналисты пула Белого дома.Байден ранее подписал указ о помиловании Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Хантеру Байдену были предъявлены уголовные обвинения за неуплату налогов и нарушения в хранении оружия.
https://ria.ru/20250108/bajden-1992832511.html
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в мире, сша, калифорния, лос-анджелес, джо байден
В мире, США, Калифорния, Лос-Анджелес, Джо Байден
Байден забыл, какого пола родился ребенок у его внучки
Байден забыл, какого пола родился ребенок у его внучки Наоми