Источник оценил вероятность продления моратория на банкротство Nord Stream
Суд в Цуге не сможет продлить мораторий на банкротство Nord Stream после 9 мая
Nord Stream 2 AG. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 янв - РИА Новости. Швейцарский суд в Цуге "в принципе" не сможет продлить мораторий на банкротство оператора газопровода "Северный поток-2" после 9 мая, заявил РИА Новости источник, близкий к делу.
В четверг суд в Цуге продлил до 9 мая окончательный мораторий на реструктуризацию долгов компании Nord Stream AG в порядке исключения.
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"В принципе, нет", - ответил источник на вопрос, сможет ли суд продлить еще раз это процедуру после 9 мая.
В декабре 2024 года в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG.
"Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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