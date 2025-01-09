https://ria.ru/20250109/bajden-1993022878.html
Байден поздравил Ауна с избранием на пост президента Ливана
Байден поздравил Ауна с избранием на пост президента Ливана - РИА Новости, 09.01.2025
Байден поздравил Ауна с избранием на пост президента Ливана
Президент США Джо Байден поздравил Джозефа Ауна с избранием на пост президента Ливана, подчеркнув важность его роли в восстановлении страны после конфликта с... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T22:12:00+03:00
2025-01-09T22:12:00+03:00
2025-01-09T22:12:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил Джозефа Ауна с избранием на пост президента Ливана, подчеркнув важность его роли в восстановлении страны после конфликта с Израилем и в условиях продолжающегося экономического кризиса, говорится в обнародованном в четверг заявлении главы государства. В четверг парламент Ливана путем голосования избрал Ауна новым президентом страны. За его кандидатуру проголосовали 99 парламентариев из 128. "Избрание президента Ауна произошло спустя всего шесть недель после того, как США добились прекращения боевых действий между "Хезболлах" и Израилем. Теперь президент Аун будет играть ключевую роль в полной реализации этого соглашения, возвращении сотен тысяч людей в свои дома, а также в восстановлении и реконструкции Ливана", – отметил Байден, чье заявление приводит его администрация. Он выразил уверенность в том, что Аун является "правильным лидером для этого времени" и подчеркнул, что выбор парламента Ливана отражает стремление страны к миру, безопасности, суверенитету и сотрудничеству с международным сообществом. "Соединённые Штаты будут поддерживать ливанский народ на этом пути", – заключил Байден.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, сша, израиль, джо байден, джозеф аун, хезболла
В мире, Ливан, США, Израиль, Джо Байден, Джозеф Аун, Хезболла
Байден поздравил Ауна с избранием на пост президента Ливана
Байден уверен, что Джозеф Аун будет играть ключевую роль в восстановлении Ливана