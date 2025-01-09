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Байден выступит с обращением к американцам - РИА Новости, 09.01.2025
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18:35 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/bajden-1992999504.html
Байден выступит с обращением к американцам
Байден выступит с обращением к американцам - РИА Новости, 09.01.2025
Байден выступит с обращением к американцам
Президент США Джо Байден сообщил, что проведёт очередное совещание с командой по координации действий в ответ на лесные пожары в районе Лос-Анджелеса, после... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T18:35:00+03:00
2025-01-09T18:35:00+03:00
в мире
лос-анджелес
сша
джо байден
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что проведёт очередное совещание с командой по координации действий в ответ на лесные пожары в районе Лос-Анджелеса, после чего выступит с обращением к нации. "Сегодня утром я получил последнюю информацию о последствиях пожаров в Лос-Анджелесе. Позже, после церемонии памяти президента Картера, я вновь соберу свою команду для обсуждения ситуации и выступлю перед нацией с заявлением о нашем ответе", – написал Байден в своём аккаунте в соцсети X. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
https://ria.ru/20250109/bayden-1992893012.html
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в мире, лос-анджелес, сша, джо байден, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, США, Джо Байден, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Байден выступит с обращением к американцам

Байден выступит с обращением к нации на фоне на пожаров в Лос-Анджелесе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что проведёт очередное совещание с командой по координации действий в ответ на лесные пожары в районе Лос-Анджелеса, после чего выступит с обращением к нации.
"Сегодня утром я получил последнюю информацию о последствиях пожаров в Лос-Анджелесе. Позже, после церемонии памяти президента Картера, я вновь соберу свою команду для обсуждения ситуации и выступлю перед нацией с заявлением о нашем ответе", – написал Байден в своём аккаунте в соцсети X.
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
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