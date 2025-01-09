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В Болгарии сообщили о приостановке поставок газа из Азербайджана - РИА Новости, 09.01.2025
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20:41 09.01.2025 (обновлено: 22:20 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/azerbaydzhan-1993016473.html
В Болгарии сообщили о приостановке поставок газа из Азербайджана
В Болгарии сообщили о приостановке поставок газа из Азербайджана - РИА Новости, 09.01.2025
В Болгарии сообщили о приостановке поставок газа из Азербайджана
Поставки природного газа из Азербайджана в Болгарию временно приостановлены по техническим причинам, сообщила госкомпания "Булгаргаз". РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T20:41:00+03:00
2025-01-09T22:20:00+03:00
азербайджан
болгария
турция
алексей гривач
фонд национальной энергетической безопасности
газпром
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Поставки природного газа из Азербайджана в Болгарию временно приостановлены по техническим причинам, сообщила госкомпания "Булгаргаз"."Уведомление от поставщика по долгосрочному контракту с Азербайджаном было получено 6 января 2025 года", — говорится в сообщении.По данным "Булгаргаза", поставки приостановлены с 7 января и будут возобновлены 11 января.Компания заявила, что сумела оперативно обеспечить необходимые объемы газа благодаря соглашению с турецкой компанией BOTAŞ, это помогло сохранить стабильность на рынке природного газа в регионе.Ранее сообщалось, что София отказалась платить в рублях за российский газ и не исполняет обязательства по договору с "Газпромом". Половину топлива поставляет Азербайджан через Трансадриатический газопровод (TAP) и Интерконнектор с Грецией (IGB). Как указывал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, другая половина — российский газ. Болгария получает его через разменные операции с Турцией и Грецией.
https://ria.ru/20250109/kiev-1992989502.html
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азербайджан, болгария, турция, алексей гривач, фонд национальной энергетической безопасности, газпром
Азербайджан, Болгария, Турция, Алексей Гривач, Фонд национальной энергетической безопасности, Газпром
В Болгарии сообщили о приостановке поставок газа из Азербайджана

В Болгарии заявили о приостановке поставок газа из Азербайджана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Поставки природного газа из Азербайджана в Болгарию временно приостановлены по техническим причинам, сообщила госкомпания "Булгаргаз".
"Уведомление от поставщика по долгосрочному контракту с Азербайджаном было получено 6 января 2025 года", — говорится в сообщении.
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По данным "Булгаргаза", поставки приостановлены с 7 января и будут возобновлены 11 января.
Компания заявила, что сумела оперативно обеспечить необходимые объемы газа благодаря соглашению с турецкой компанией BOTAŞ, это помогло сохранить стабильность на рынке природного газа в регионе.
Ранее сообщалось, что София отказалась платить в рублях за российский газ и не исполняет обязательства по договору с "Газпромом". Половину топлива поставляет Азербайджан через Трансадриатический газопровод (TAP) и Интерконнектор с Грецией (IGB). Как указывал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, другая половина — российский газ. Болгария получает его через разменные операции с Турцией и Грецией.
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