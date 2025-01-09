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Все авиакомпании начнут предоставлять скидку в 50% на детские билеты - РИА Новости, 09.01.2025
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16:37 09.01.2025 (обновлено: 17:06 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/aviakompanii-1992972862.html
Все авиакомпании начнут предоставлять скидку в 50% на детские билеты
Все авиакомпании начнут предоставлять скидку в 50% на детские билеты - РИА Новости, 09.01.2025
Все авиакомпании начнут предоставлять скидку в 50% на детские билеты
Все российские авиакомпании с 10 января начнут предоставлять скидку в 50% на детские билеты, сообщил министр транспорта Роман Старовойт на совещании президента... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:37:00+03:00
2025-01-09T17:06:00+03:00
роман старовойт
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Все российские авиакомпании с 10 января начнут предоставлять скидку в 50% на детские билеты, сообщил министр транспорта Роман Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. "Десятого января все оставшиеся авиакомпании будут работать с предоставлением 50-процентной скидки", — сообщил он. Отмечается, что основные авиакомпании провели все необходимые мероприятия еще в конце декабря. По словам министра, уже более 260 тысяч детей с начала года смогли полететь по заниженной цене. До конца января продали более 870 тысяч аналогичных билетов. "Мы также проработали вопрос обязательного размещения детей с родителями на борту воздушного судна", — добавил Старовойт.Как отметил глава Минтранса, ожидается, что эти изменения зарегистрируют в Минюсте до 14-го числа этого месяца. Российский лидер 19 декабря во время прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты. По словам президента, компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться. После этого в Минтрансе сообщили РИА Новости, что прорабатывают с авиакомпаниями вопрос предоставления семьям с детьми скидки в 50% на билеты. Ряд компаний уже ввели эти изменения.
https://ria.ru/20241203/overbuking-1987093583.html
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роман старовойт, владимир путин, общество
Роман Старовойт, Владимир Путин, Общество
Все авиакомпании начнут предоставлять скидку в 50% на детские билеты

Все авиакомпании будут предоставлять скидку в 50% на детские билеты с 10 января

© РИА Новости / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкПассажир держит посадочный талон
Пассажир держит посадочный талон - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Арам Нерсесян
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Пассажир держит посадочный талон. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Все российские авиакомпании с 10 января начнут предоставлять скидку в 50% на детские билеты, сообщил министр транспорта Роман Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
"Десятого января все оставшиеся авиакомпании будут работать с предоставлением 50-процентной скидки", — сообщил он.
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Отмечается, что основные авиакомпании провели все необходимые мероприятия еще в конце декабря. По словам министра, уже более 260 тысяч детей с начала года смогли полететь по заниженной цене. До конца января продали более 870 тысяч аналогичных билетов.
"Мы также проработали вопрос обязательного размещения детей с родителями на борту воздушного судна", — добавил Старовойт.
Как отметил глава Минтранса, ожидается, что эти изменения зарегистрируют в Минюсте до 14-го числа этого месяца.
Российский лидер 19 декабря во время прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты. По словам президента, компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться. После этого в Минтрансе сообщили РИА Новости, что прорабатывают с авиакомпаниями вопрос предоставления семьям с детьми скидки в 50% на билеты. Ряд компаний уже ввели эти изменения.
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